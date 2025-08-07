Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Que cay tuổi thơ mềm mềm, dẻo dẻo đậm vị cay mặn ngọt là món ăn đứa trẻ nào cũng mê tít.

Tự làm que cay tuổi thơ cực ngon lại an toàn từ cơm nguội - 1

Nguyên liệu:

- 1 bát cơm nguội

- 1/2 bát bột mì, 1/2 bát bột năng

- 1 muỗng dầu ăn

- Hạt vừng trắng

- Gia vị: muối, đường, ớt bột, bột ngũ vị hương, hạt nêm, nước tương.

Cách làm:

Cho cơm nguội, bột mì, bột năng, dầu ăn, một chút muối, đường, bột ngũ vị hương vào xay nhuyễn (hoặc giã đều).

Nặn thành khối đặc không dính tay là được.

Cán mỏng ra, nhớ rắc thêm bột năng lên trên để không bị dính.

Khứa 2 lần rồi cắt thành từng dải đều nhau như hình cho đến hết.

Cho vào nồi hấp 20 phút đến khi kéo thử thấy mềm dẻo.

Trộn&nbsp;&nbsp;hỗn hợp sốt gồm: 2 muỗng mè rang, 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ớt&nbsp;, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng nước tương.

Làm nóng chảo, thêm dầu và cho hỗn hợp sốt vào đun sôi, sau đó cho que cay vào đảo đều đến khi thấm hết sốt là hoàn thành.

Mùi vị cay cay mặn ngọt hài hoa, thơm nức mũi, khi ăn vào cảm nhận độ dai dai mềm mềm cực cuốn.

Theo Đỗ Thư

Nguồn: [Link nguồn]

07/08/2025
