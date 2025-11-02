Những món lẩu siêu ngon, dễ nấu nhất định phải thử khi gió mùa về

Trời lạnh rất thích hợp để ăn lẩu. Lẩu mang lại cảm giác ấm áp khi cả gia đình hoặc bạn bè quây quần bên nhau, nhúng từng miếng thịt, rau củ vào nồi nước dùng sôi sùng sục. Hương thơm của nước dùng hòa quyện cùng các nguyên liệu như thịt, hải sản, rau, nấm... khiến bữa ăn thêm phần ngon miệng và thú vị.

Mỗi loại lẩu đều có hương vị và cách chế biến riêng, phù hợp với sở thích của từng gia đình. Điều đặc biệt của việc ăn lẩu vào mùa đông không chỉ là sự ngon miệng mà còn là cảm giác ấm cúng, gần gũi mà nó mang lại trong những ngày trời lạnh.

Lẩu gà nấm: Gà đen, tim gà, kê gà, nấm, khoai môn, rau ngải cứu, ngọn su su, đậu hũ...

Lẩu cá tầm: Cá tầm, tôm sú, mực, rau, nấm.

Lẩu riêu cua bắp bò: Bắp bò hoa, tôm, sườn sụn, mọc, ăn kèm rau nấm đậu...

Lẩu cháo lòng: Dồi lợn, dạ dày, lòng non, gan, tràng, ăn kèm các loại rau thơm...

Lẩu thập cẩm: Tôm, óc lợn, thịt bò, tràng lợn, há cảo, ăn kèm đậu, nấm, rau...

Lẩu lòng bò: Tim bò, xách bò, tuỷ bò, đuôi bò, ăn kèm đậu, nấm...

Lẩu cháo chim: Chim câu, tim lợn, lòng non, sườn sụn, gan lợn, ăn kèm nấm, quẩy, rau thơm...

Lẩu hải sản: Cá tầm, tôm sú, bạch tuộc, ghẹ, ngao, ăn kèm rau, nấm ...

Lẩu riêu tôm: Tôm, bắp bò, mọc, ăn kèm đậu, rau,...