Các điểm ngắm pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại TP HCM

Pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu. Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thời gian bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026. Dưới đây là những điểm ngắm pháo hoa gợi ý cho du khách.

Pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Trần Quỳnh

Điểm bắn pháo hoa tầm cao

Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh

Công viên bờ sông Sài Gòn

Công viên là điểm ngắm pháo hoa rõ nhất, gần khu vực bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Công viên có diện tích khoảng 20 ha, dài 600 m, kéo dài từ chân cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Tại đây có nhiều không gian công cộng cho du khách vị trí ngắm pháo hoa miễn phí. Nếu muốn chỗ ngồi thoải mái có thể ghé một số quán cà phê, quán ăn nằm trong công viên. Khách xem pháo hoa nên đến sớm để có vị trí tốt.

Các quán cà phê khu vực bến Bạch Đằng nằm ngay tại điểm bắn pháo hoa công cộng, thuận tiện cho du khách xem pháo hoa và ngắm cảnh với tầm nhìn cầu Ba Son, sông Sài Gòn. Quán cà phê trong khu vực này có Katinat, Highlands, Cà phê trứng 3T, mở cửa từ 7h đến 24h.

Ăn tối trên du thuyền

Du khách có thể lựa chọn thưởng thức bữa tối trên sông Sài Gòn và ngắm pháo hoa từ du thuyền. Có nhiều tàu phục vụ sản phẩm du thuyền trên sông như Saigon Princess (300 khách), Indochina Queen (600 khách), Bến Thành Princess (350 khách), tàu Bến Nghé (900 khách). Các tàu neo ở cảng Sài Gòn, lộ trình đi qua bến Nhà Rồng, bến Bạch Đằng, Landmark 81, cảng Khánh Hội, Bến Nghé và quay lại cảng Sài Gòn. Thời gian lên tàu từ 17h00, kết thúc lúc 21h30, giá vé từ 410.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng tùy loại tàu và vị trí ngồi.

Du khách trải check in khung cảnh hai bên bờ sông Sài Gòn trên buýt sông. Ảnh: Mai Trung

Giá bao gồm vé lên tàu và thực đơn tối. Trước giờ bắn pháo hoa, tàu sẽ neo đậu ở vị trí thuận lợi để du khách lên tầng thượng chiêm ngưỡng. Màn trình diễn pháo hoa kết thúc cũng là lúc kết thúc hành trình. Du khách nên đặt trước hai tuần để chọn vị trí đẹp. Một điểm quan sát pháo hoa trên sông Sài Gòn khác có mức giá hợp lý hơn là tour "Saigon River Sightseeing" trên buýt sông hai tầng. Trên tầng hai, du khách có thể quan sát rõ pháo hoa bắn ở hầm Thủ Thiêm.

Song Bar, Hilton

Song Bar nằm tại tầng 40 của một khách sạn tọa lạc trên đường Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Quán có không gian ngoài trời với tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, cầu Ba Son và cầu tàu bến Bạch Đằng, xem trọn vẹn các màn pháo hoa ở trung tâm thành phố. Vé vào cửa xem pháo hoa tại quán bar đêm giao thừa có giá gần 1,5 triệu đồng mỗi khách.

Ngoài ra, các khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng đều có những vị trí thuận lợi, để du khách quan sát toàn cảnh các màn pháo hoa đón năm mới tại phường Sài Gòn. Với những du khách yêu thích không gian yên tĩnh, các khách sạn còn cung cấp dịch vụ phòng ăn riêng tư ở tầng cao, phục vụ khách lẻ và nhóm khách, với chi phí từ 15 triệu đồng mỗi gói.

OM nướng - Ba Son

Nhà hàng nằm trong khuôn viên công viên bờ sông Sài Gòn, với không gian ngoài trời rộng khoảng 500 m2, tạo cảm giác thoáng đãng. Om Nướng phục vụ đa dạng các món Việt như đồ nướng, lẩu và đặc sản vùng miền, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn đông người họp mặt dịp cuối năm. Giá mỗi món dao động từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Từ đây, du khách có thể quan sát pháo hoa bắn từ khu vực cầu Ba Son và đường hầm sông Sài Gòn.

Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương

Pháo hoa sẽ được bắn tại công viên trung tâm Thành phố mới - khu vực có diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ năm 2009 với nhiều hạng mục như đài phun nước, hồ nước, suối, tiểu cảnh cây xanh, khu vui chơi trẻ em.

Công viên có không gian thoáng, nhiều cây xanh, mặt hồ rộng tạo cảnh quan trong lành, thích hợp để du khách picnic, dạo chơi từ buổi chiều và chờ đến thời khắc pháo hoa. Điểm đến này cũng được giới trẻ yêu thích nhờ hạ tầng hiện đại, cảnh quan xanh sạch, nhiều góc chụp hình đẹp. Xung quanh công viên có nhiều nhà hàng, quán cà phê, thuận tiện để ngồi thưởng thức pháo hoa mà không bị che khuất bởi các toà nhà cao tầng.

Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng tại Bãi Sau, Vũng Tàu vừa khánh thành vào cuối tháng 8, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước.

Pháo hoa tại tháp Tam Thắng dịp 2/9. Ảnh: Trường Hà

Bên cạnh tháp, quảng trường xung quanh có diện tích hơn 17.000 m2, được thiết kế như không gian cộng đồng đa năng, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh và khu dịch vụ ngầm. Du khách có chọn các nhà hàng quán cà phê quanh tháp để ngắm pháo hoa tầm cao, tránh chen chúc.

Nhà hàng và Cafe Oasky 36

Nhà hàng - cà phê nằm trên tầng 36 tòa nhà Oasky Vũng Tàu, ngay trung tâm đường Lê Hồng Phong, đối diện khu vực bắn pháo hoa. Từ đây, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm pháo hoa tầm cao trên biển. Giá vé vào cổng 300.000 đồng với người lớn, 200.000 đồng với trẻ em; đồ uống và món ăn có mức giá từ 50.000 đến 500.000 đồng. Vào dịp lễ và cuối tuần, nhà hàng thường đông khách, du khách nên đặt bàn trước để có vị trí đẹp.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Công viên văn hóa Đầm Sen

Đây là điểm quan sát pháo hoa tầm thấp quen thuộc ở TP HCM. Dịp này, giá vé vào cổng không đổi, 160.000 đồng một vé người lớn và 100.000 đồng một vé trẻ em. Tuy nhiên, vào các dịp bắn pháo hoa, công viên thường đông kín khách, du khách nên đến sớm từ một tiếng để không phải chen chúc mua vé và chọn được vị trí dễ quan sát.

Du khách có thể chọn vị trí ngồi trong quán cà phê, nhà hàng bên trong khuôn viên Đầm Sen, phường Bình Thới để quan sát pháo hoa tầm thấp.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, TP HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật lớn như: đêm Countdown 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực mở rộng đường Lê Lợi - Công viên Lam Sơn - Nhà hát Thành phố.

Khu vực Bình Dương (cũ) tổ chức sự kiện Khơi sóng bình minh 2025 với chạy bộ, đồng diễn yoga, ẩm thực; trong khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra tại các khu công nghiệp, phường, xã; cùng các giải marathon, việt dã, chạy núi Dinh. Thành phố cũng trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường trung tâm.