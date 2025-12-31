Những trải nghiệm du lịch mới lạ ở Việt Nam năm 2025

Bấm để lật

Đoàn tàu hai tầng "Hà Nội 5 cửa ô"

Khai trương dịp 2/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ hình kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi hai tầng và hai toa dành riêng cho du khách check in. Các toa xe có nội thất được thiết kế theo chủ đề riêng, từ 40 đến 60 chỗ ngồi. Mỗi ngày, hai chuyến xuất phát từ ga Hà Nội, chạy qua Gia Lâm, Yên Viên đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay đầu, với các khung giờ 8h và 13h30 (từ Hà Nội) và quay lại lúc 11h30 và 17h.

Giá vé người lớn từ 550.000 đến 750.000 đồng một khách. Du khách lên tàu được thưởng thức nghệ thuật, đồ ăn nhẹ, có xe trung chuyển phục vụ hai chiều từ ga Từ Sơn đến Đền Đô. Tại Bắc Ninh, du khách tham quan đền Đô, thưởng thức dân ca quan họ, trải nghiệm nghề làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê.

Tour đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ"

Tour đêm diễn ra tại đền Quán Thánh, Hà Nội kéo dài 90 phút, diễn ra hàng tuần, đón khách từ tháng 8/2025, thu hút 100 khách mỗi đêm.

Tour đêm lấy bối cảnh lễ hội truyền thống tại đền Quán Thánh, với hai phần trải nghiệm. Màn biểu diễn sân khấu hóa, tái hiện lễ hội dân gian truyền thống, các giá trị văn hóa phi vật thể như đoàn rước xưa, nghi thức dâng chúc văn, tuồng tích ca ngợi công lao đức Thánh. Sau đó, khách thăm không gian ngoài trời và không gian trong điện thánh, ngắm Pho tượng đồng Bảo vật quốc gia Huyền Thiên Trấn Vũ và các hiện vật khác.

Ngoài ra, khách tìm hiểu thêm các tích truyện gắn liền với làng nghề dệt lụa Trúc Bạch, nơi các cung nữ nhà Trịnh dệt gấm tiến vua, hay nghề đúc đồng ở làng Ngũ Xã.

Trải nghiệm thực tế ảo tại hang Chỉ Huy

Hang Chỉ Huy nằm trên đường 20 Quyết Thắng, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bước chân vào khu du lịch "Đường Trường Sơn huyền thoại - hang Chỉ Huy," du khách có cơ hội sống lại không khí hào hùng của Trường Sơn. Tour được khai thác từ tháng 7/2025.

Một trong những điểm nhấn tại hang Chỉ Huy là hành trình xuyên thời gian bằng công nghệ thực tế ảo 9D. Ngồi trên xe quân sự ba cầu ZIL-130, phương tiện từng hoạt động ở đường Trường Sơn, du khách đeo kính VR bước vào không gian của những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cỗ xe không chỉ rung lắc theo từng khúc cua mà còn vang vọng âm thanh động cơ, tiếng bom, tiếng loa phát thanh và cả tiếng đồng đội hô hào.

Mở cửa di tích cách mạng hầm Cơ yếu

Lần đầu tiên, di tích cách mạng hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu trong khu di sản hoàng thành Thăng Long, Hà Nội mở cửa đón khách tham quan.

Công trình được khởi công ngày 10/2/1966, hoàn thành ngày 30/6 cùng năm, với diện tích hơn 37 m2. Hầm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì chỉ đạo, điều hành, chỉ huy các quân binh chủng và mặt trận trong điều kiện Hà Nội bị không quân Mỹ đánh phá. Hầm được sử dụng nhiều nhất tháng 12/1972, thời điểm không quân Mỹ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng khốc liệt nhất.

Hầm có một lối lên và một lối xuống cách nhau 50 m. Hầm Cơ yếu mở cửa đón khách tham quan nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tour đêm Thảo Cầm Viên, TP HCM

Tour áp dụng cho độ tuổi từ 10 đến 65, giới hạn 20 khách mỗi tour, giá vé 200.000 đồng một người. Du khách chọn hai khung giờ tham quan 19h-20h và 20h15-21h15. Thời gian tour dài một tiếng, người tham gia có mặt trước 15 phút để làm thủ tục.

Trong chuyến đi, khách sẽ được quan sát thế giới động vật săn mồi và tìm kiếm thức ăn về đêm như hổ, báo, linh cẩu.

Du khách được quan sát hiện tượng mắt phát sáng của nhiều loài động vật trong bóng tối, đặc điểm sinh học giúp chúng săn mồi và thích nghi với môi trường thiếu sáng. Ngoài ra, du khách được phép tương tác với một số loài để hiểu rõ hơn về tập tính và môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Vũ Phượng

Hàng loạt màn trình diễn 3D Mapping

Lần đầu tiên, cả Hà Nội và TP HCM tổ chức nhiều màn trình diễn 3D Mapping tại những điểm đến nổi tiếng. Hình thức thể hiện mới mẻ, hấp dẫn giúp lan tỏa các giá trị di sản văn hóa, lịch sử đến đông đảo du khách, người dân.

Dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP HCM tổ chức trình diễn ánh sáng nghệ thuật - 3D Mapping quốc tế, với sự tham gia của các đội nghệ thuật đến từ Pháp, Bỉ, Singapore tại trụ sở HĐND - UBND thành phố và Dinh Độc Lập.

Ở Hà Nội, dịp 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, nhiều màn trình diễn 3D Mapping cũng diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm, Ô Quan Chưởng, Nhà hát Lớn.

Tour thả rùa biển ở Côn Đảo

Lần đầu tiên Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tour trải nghiệm thả rùa biển để khách du lịch tham gia công tác bảo tồn, từ tháng 4/2025. Hằng năm, trên 600 rùa mẹ lên bãi cát ở Côn Đảo làm tổ, đẻ trứng, hơn 150.000 rùa con được cứu hộ và thả về biển, tỷ lệ trứng nở thành công 87%.

Khách sẽ được tham quan, tìm hiểu Vườn quốc gia Côn Đảo, tập huấn công tác bảo tồn rùa và tài nguyên thiên nhiên trước khi di chuyển sang các đảo nhỏ - nơi rùa về sinh sản.

Tour dành cho khách 6-45 tuổi, sức khỏe tốt, ưu tiên biết bơi. Đối với trẻ em 6-18 tuổi, phải có ít nhất một người lớn/nhóm đi cùng, số lượng 4-10 khách mỗi đợt. Ảnh: Văn Phái