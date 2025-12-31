Các điểm ngắm pháo hoa Tết Dương lịch tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 tại 5 điểm gồm phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, nằm trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Người dân và du khách có thể lựa chọn điểm ngắm pháo hoa tại các không gian công cộng hoặc các điểm dịch vụ trên cao. Dưới đây là gợi ý điểm ngắm pháo hoa đẹp ở Hà Nội.

Các điểm công cộng

Tại các điểm bắn pháo hoa đều có không gian rộng rãi, dễ dàng quan sát. Người dân và du khách nên di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc đỗ xe từ xa để tránh tắc đường.

Pháo hoa hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Ngọc Thành

Tại hồ Hoàn Kiếm, do các tuyến đường ven hồ hẹp và vướng nhiều cây to, mọi người nên chọn các vị trí trên cao, nhà dân hoặc khách sạn, quán bar. Ở vị trí thấp, điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại công viên Thống Nhất, địa điểm lý tưởng nằm phía trong công viên, hướng đối diện điểm bắn, tiếp cận từ phía phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu.

Tại Mỹ Đình, quảng trường trung tâm trước sân vận động, các tuyến đường lân cận và các tòa nhà chung cư quanh khu vực đều dễ quan sát pháo hoa.

Tại hồ Tây, vị trí ngắm pháo hoa thuận lợi thuộc các tuyến đường quanh hồ như Lạc Long Quân, Nguyễn Đình Thi, Yên Hoa, Yên Phụ, Quảng An, Đặng Thai Mai, Vệ Hồ .

Các khách sạn cao tầng

Nhiều khách sạn 4-5 sao có các quán bar ngoài trời tầm nhìn đẹp, kết hợp chương trình âm nhạc đếm ngược chào đón năm mới.

Summit Bar, khách sạn Pan Pacific

Với tầm nhìn rộng, Summit Bar trên đường Thanh Niên được nhiều khách chọn, trở thành một trong các điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất Hà Nội. Khách có thể nhìn rõ pháo hoa ở điểm bắn hồ Tây và một góc của hồ Hoàn Kiếm. Tết Dương lịch 2026, tiệc năm mới, màn đếm ngược và ngắm pháo hoa sẽ diễn ra từ 21h đến 0h30. Vé tham gia trọn gói từ 1,5 triệu đồng một người.

Bellevue Rooftop, khách sạn Silk Path Boutique Hanoi

Quán bar trên khách sạn Silk Path Boutique Hanoi.

Quán bar trên tầng 9 của khách sạn trên phố Hàng Khay có tầm nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm. Đây là vị trí có thể quan sát rõ cả hai điểm bắn pháo hoa từ phía Bưu điện Hà Nội và báo Hà Nội Mới. Chương trình đếm ngược, ngắm pháo hoa và thực đơn tối có giá từ 900.000 đồng một khách, diễn ra từ 22h30 đến 0h30, bao gồm đồ nguội tổng hợp và đồ uống.

Sky Bar, khách sạn Sheraton Hanoi West

Khách có thể quan sát màn pháo hoa đẹp từ điểm bắn khuôn viên đường đua F1 từ Sky Bar trên tầng 24, nằm sát sân vận động Mỹ Đình. Đêm tiệc năm mới A Symphony to the New Year diễn ra từ 21h gồm âm nhạc, màn đếm ngược và tiệc buffet (lựa chọn). Giá mỗi suất từ 1,25 triệu đồng, đã bao gồm đồ uống.

Bar Top of Hanoi, khách sạn Lotte Hotel Hanoi

Top of Hanoi phố Liễu Giai là quán bar cao nhất Hà Nội, nơi khách có thể quan sát pháo hoa ở tất cả các điểm bắn trong thành phố. Tiệc tối tự chọn Light up the sky bao gồm đồ ăn, đồ uống và vị trí bàn cố định. Giá từ 3,9 triệu đồng một bàn 4 người.

Các quán bar trên cao khác gồm Upper Haven Sky Bar (Lương Ngọc Quyến), Tipsy Rooftop Bar (Nhà Chung), SkyOn9 Rooftop (Hàng Trống), Ruby Sky Bar (Đào Duy Từ), Dusk Sky Bar (Hàng Gai), Lux Bar (Hàng Hành)...

Các quán cà phê và nhà hàng

Nhiều quán cà phê mở cửa muộn và cho đặt chỗ vào đêm 31/12 để người dân và du khách xem pháo hoa.

Điểm ngắm pháo hoa từ The Sipping Bar Waterfront.

The Sipping Bar Waterfront là quán cà phê và đồ ăn nhẹ ở bến thuyền đạp vịt bên trong công viên Thống Nhất. Chỗ ngồi được bố trí cả trong nhà và ngoài trời, quan sát pháo hoa rõ và đẹp. Khách vào quán từ phía phố Đại Cồ Việt. Giá vé 600.000 đồng một người lớn, gồm đồ ăn và uống.

Một số quán cà phê ở xa công viên Thống Nhất, nhưng có tầng cao như Kitsune Coffee ngõ 378 Lê Duẩn (tầng 11) bán vé với các mức giá 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng (theo combo) gồm đồ uống và ăn nhẹ, Aries Rooftop Coffee số 8 Ô Chợ Dừa (tầng 9), Helios Skyview ở 150 Tôn Đức Thắng (tầng 8) cũng cho đặt chỗ trước.

Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu có một dãy quán cà phê tầm nhìn thoáng về phía công viên như Hanoian, Industry, Simee, 80 plus, Renée. Lưu ý, một số quán bị cây trong công viên che một phần tầm nhìn.

Nhà hàng Fu Rong Hua số 9 Đinh Tiên Hoàng liền Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở cửa xuyên giao thừa cho khách đặt chỗ trước. Một suất từ 1,8 triệu đồng.

Dãy quán cà phê dọc đường Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ) như Bonjour Café, Tháng 10 - October Coffee & Studio, Tony's Coffee, Flowers & More, A Béo Càfe, Sila Coffee House, An Cafe, KOPee Coffee cũng đều nhận đặt chỗ trước.

Hệ thống chuỗi quán trà và cà phê như Highlands Coffee, The Coffee House Laika, Kafa, Phela tại các phố như Trích Sài, Văn Quán, Lê Thái Tổ, Nguyễn Đình Thi đều có các vị trí đẹp tiện quan sát pháo hoa.

Tại Văn Quán, người dân và du khách có thể đặt bàn tại các quán cà phê ven hồ mở xuyên giao thừa như Fordeer Coffee, Cà phê Cúc Cu, Xanh Cafe, An Hội An, Gen Coffee.

Cùng với pháo hoa, Hà Nội tổ chức chương trình Chào năm mới 2026 với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.