Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn phở bò có nên vắt chanh?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội thì chanh rất giàu vitamin C, trong khi thịt bò giàu sắt, việc vắt chanh vào phở bò làm tăng khả năng hấp thu sắt cho cơ thể. Lý do bởi trong chanh có nhiều axit citric, khi vắt vào thịt bò sẽ xảy ra phản ứng hóa học giữa axit amin kết hợp với axit citric tạo ra muối amino có vị ngọt, dễ ăn và giúp cho thịt bò có mùi thơm hơn.

Ngoài ra trong thịt bò có sắt, khi vắt chanh (chứa vitamin C) vào sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Việc dùng nước vắt trực tiếp chứ không qua chế biến có thể giữ được hàm lượng vitamin tương đối lớn.

Nhiều người lo ngại việc cắt chanh vào nước phở nóng có thể sẽ làm vitamin bay hơi, theo ông thì điều này có xảy ra nhưng không đáng kể và không mất hoàn toàn. Vì thế, mọi người hoàn toàn vẫn có thể vắt chanh khi ăn phở bò nếu thích. Ngoài ra, có thể sử dụng các loại nước giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi khi ăn các món giàu chất sắt như các loại thịt đỏ để tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Cách “ăn phở đúng vị chuẩn Hà Nội”

Ăn phở Hà Nội phải nóng hổi

Người Hà Nội quan niệm “phở phải ăn nóng mới ra phở”. Bát phở vừa chan nước xong phải được thưởng thức ngay để giữ trọn hương vị nước dùng trong veo, ngọt thanh từ xương ninh. Nếu để nguội, sợi phở dễ trương, nước mất độ ngậy, thịt bở, coi như mất hẳn “thần thái”.

Gia vị ăn kèm hạn chế

Khác với miền Nam nhiều loại rau và gia vị đi kèm, phở Hà Nội giữ sự tinh giản: chỉ vài lát chanh, vài lát ớt tươi, chút giấm tỏi ngâm, có khi thêm chút tiêu xay. Người sành ăn thường không cho quá nhiều gia vị ngay từ đầu, mà nếm thử trước, sau đó điều chỉnh rất nhẹ để không át mùi nước dùng.

Cách ăn thịt trong phở

Thịt chín thường thái mỏng, mềm nhưng không nát. Thịt tái vừa chín tới nhờ nước dùng nóng, giữ được độ ngọt. Người sành thường nhúng miếng thịt tái lên mặt nước dùng rồi ăn ngay, để cảm nhận rõ độ mềm mọng, không bị dai.

Thứ tự thưởng thức

Khi bát phở được bưng ra, người Hà Nội thường nhấp một thìa nước dùng trước để kiểm tra xem nồi phở hôm ấy “được tay” hay không. Tiếp đến mới ăn sợi bánh phở và thịt. Vừa ăn vừa xen kẽ nước, tạo sự cân bằng giữa tinh bột, thịt và hương vị ngọt thanh.

Ăn phở phải thong thả cảm nhận

Khác với nhiều món ăn nhanh, phở Hà Nội là một “nghệ thuật thưởng thức”. Người sành ăn không vội vã mà thường vừa húp xì xụp, vừa xuýt xoa cái nóng để tận hưởng hương vị. Chính cái “xì xụp” ấy cũng là một phần nét văn hóa phở.

Tinh thần giản dị mà tinh tế

Người Hà Nội không “trộn tất cả vào bát” như nhiều nơi khác. Họ thích sự mộc mạc, để từng thành phần tỏa hương vị riêng. Mỗi thứ thêm vào đều có chừng mực, thể hiện tính cách thanh lịch, tiết chế mà vẫn tinh tế của người Tràng An.