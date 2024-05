Những tác dụng của quả chanh đối với sức khỏe không phải ai cũng biết

Vị chua thơm từ quả chanh khiến loại quả này trở thành 1 phần không thể thiếu trong ẩm thực trên toàn thế giới. Hầu như, tất cả các bộ phận của quả chanh đều có thể sử dụng trong nấu ăn một cách thuận tiện, dễ dàng. Không chỉ có hương vị thơm ngon, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời với con người.

1. Cung cấp vitamin C dồi dào

Chanh chứa khoảng 50 miligam vitamin C, tức là hơn một nửa lượng vitamin C cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Vitamin C là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Vitamin C còn giúp cơ thể tạo collagen cho da, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt và hỗ trợ hệ miễn dịch. Trái cây họ cam quýt là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp vitamin C tốt nhất.

2. Quản lý cân nặng hiệu quả

Chất xơ pectin có trong chanh sẽ nở ra khi ăn vào, khiến bạn cảm thấy no nhanh và lâu hơn. Nước chanh thường được biết đến là một công cụ hữu hiệu trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng bằng cách giúp bạn no lâu và tránh ăn vặt.

3. Phòng chống thiếu máu

Chanh có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ nhiều chất sắt hơn từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn uống của bạn. Duy trì mức độ sắt thích hợp giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu, cải thiện tình trạng số lượng hồng cầu thấp hơn mức trung bình.

4. Phòng ngừa sỏi thận

Quả chanh có vị chua là do lượng axit citric dồi dào. Một số nghiên cứu cho thấy, axit xitric có trong chanh có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận rất tốt.

5. Kháng khuẩn

Nước chanh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Các hợp chất thực vật trong nước chanh cô đặc đã ức chế hiệu quả sự phát triển của nhiễm trùng salmonella, staphylococcus và candida. Nó cũng có hiệu quả chống lại một loại vi khuẩn kháng kháng sinh cụ thể gây viêm phổi và nhiễm trùng máu.

6. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Một quả chanh có thể cung cấp khoảng một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, góp phần bảo vệ hệ thống miễn dịch và có thể giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Chanh cũng chứa flavonoid thuộc họ cam quýt, những chất chống oxy hóa này chống lại các gốc tự do, có tác dụng chống viêm và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh não và các bệnh thoái hóa khác.

7. Hạ huyết áp

Hoạt động thể chất giúp kiểm soát huyết áp cao, tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất flavonoid trong chanh cũng giúp giảm huyết áp. Nghiên cứu bổ sung cho thấy tác dụng này giúp tăng cường lợi ích sức khỏe của tim khi hoạt động thể chất.

8. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường

Chanh có chứa một hợp chất tự nhiên gọi là hesperidin có thể làm giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, axit citric trong chanh làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường, giúp giảm lượng đường trong máu tăng đột biến và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

