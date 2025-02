Điều gì xảy ra khi ăn chanh thường xuyên?

Uống nước chanh tươi, làm sinh tố, kết hợp chanh vào đồ uống khác, thêm vào các món salad giúp tăng hương vị. Ăn chanh thường xuyên còn đem đến một số lợi ích cho sức khỏe.

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Chanh giàu vitamin C cao có tác dụng tăng cường miễn dịch. Các chất chống oxy hóa trong chanh còn giúp giảm viêm, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi hư hại do các gốc tự do gây ra. Chanh có đặc tính kháng khuẩn, góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng cổ họng hay cảm lạnh thông thường. Người hay ốm vặt hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng nên thêm chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Giảm đầy hơi

Chanh có thể kích thích tiêu hóa, duy trì đường ruột khỏe mạnh. Tính axit tự nhiên của chanh khuyến khích sản xuất axit dạ dày để phân hủy thức ăn đúng cách. Ăn chanh còn hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi hệ tiêu hóa. Người bị chướng bụng và đầy hơi có thể dùng một quả chanh mỗi ngày. Người bệnh trào ngược dạ dày nên hạn chế hoặc tránh ăn chanh khi đói vì có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh.

Làm đẹp da

Chanh chứa nhiều vitamin C cùng chất chống oxy hóa, rất cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin C thúc đẩy sản sinh collagen, săn chắc da đồng thời giảm nếp nhăn. Đặc tính giải độc của chanh còn giảm mụn trứng cá, nám và da xỉn màu.

Có lợi với tim mạch

Ăn chanh rất tốt cho tim và hệ tuần hoàn nhờ hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa flavonoid phong phú. Vitamin C góp phần hạ huyết áp, giảm độ cứng động mạch. Các hợp chất thực vật flavonoid trong chanh giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện sức khỏe tim mạch. Loại quả này còn cung cấp kali điều hòa chức năng tim, huyết áp cũng như ngăn ngừa đột quỵ.

Thúc đẩy giảm cân

Các dưỡng chất trong chanh hoạt động như chất giải độc tự nhiên, kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo. Chanh chứa chất xơ pectin, thúc đẩy cảm giác no, giảm thèm ăn. Chúng còn kích thích gan thải độc tố, tăng cường trao đổi chất.

Axit citric trong chanh tăng cường đốt cháy chất béo bằng cách cải thiện tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng. Người đang muốn giảm cân có thể thêm chanh vào chế độ ăn uống.