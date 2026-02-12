Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Mắm tôm không "giải hạn" mà giải cảm xúc

Chiều cuối năm, Hà Nội lạnh vừa. Quán bún đậu ven phố đông hơn thường lệ. Những chiếc mẹt bày đầy đậu rán, chả cốm, lòng luộc, bún trắng và bát mắm tôm tím sẫm đánh bông. Có người vừa ngồi xuống đã cười: "Cuối năm phải ăn mắm tôm cho đã miệng".

Mắm tôm, bằng cách rất riêng đã trở thành món mắm khiến người ta ăn ngon miệng. Mắm đậm vị, đủ cay – đủ mặn – đủ béo rất ngon miệng, ăn xong là thấy "đã" cơn thèm. Nhưng mắm tôm rất nặng mùi nên bị dân gian xếp vào nhóm "xả xui" cuối tháng, cuối năm.

Rất may là các đầu bếp đã sáng tạo ra cách pha mắm tôm giờ đây đang được các nhà hàng, quán xá dùng cho thực khách, vừa không để lại mùi, vừa đã thèm, góp phần giúp mọi người xả xui cuối năm. Vì thế, những ngày cuối năm các món có mắm tôm như chả cá, bún đậu, bún riêu, giả cầy... lại được nhắc tới để mời người thân, bạn bè cùng nhau thưởng thức nhiều hơn.

Và cuối năm, tiệc tùng nhiều, đồ ăn thường ngọt, béo, dễ ngấy. Một bữa mắm tôm đậm vị, ăn kèm rau, bún, chanh ớt lại tạo được cảm giác cân bằng, "đã miệng" rất đời thường. Trong ẩm thực Việt, mắm tôm không phải món ăn hằng ngày của tất cả mọi người. Mắm tôm lại có mùi mạnh, vị đậm, kích thích vị giác rất nhanh. Khi ăn, người ta phải tập trung: ngửi, chấm, nhai, suýt xoa. Những suy nghĩ vụn vặt trong đầu tự nhiên lùi lại phía sau. Đó là lý do sau một bữa ăn có mắm tôm nhiều người cảm thấy nhẹ người, thoải mái hơn.

Nguyên liệu pha mắm tôm. Ảnh internet

Bí quyết pha mắm tôm nhẹ mùi – tròn vị

Mắm tôm có mùi nồng – làm sao để ăn mà không bị ám mùi? Đây là điều khiến nhiều chị em e dè nhất. Thực tế, mùi mắm tôm hoàn toàn có thể xử lý, nếu biết pha và dùng đúng cách.

Nguyên tắc chung là không bao giờ ăn mắm tôm nguyên bản. Mùi nồng gắt chỉ xuất hiện khi mắm không được "mở hương" đúng cách.

1. Pha mắm tôm bằng rượu trắng - hiệu quả nhanh

Cho mắm tôm ra bát.

Thêm 1–2 thìa cà phê rượu trắng.

Dùng đũa hoặc thìa đánh thật nhanh tay.

Mắm sẽ nổi bọt trắng, mùi nồng giảm rõ rệt, hương thơm dịu hơn. Cách này rất hợp khi ăn bún đậu, chả cá, giả cầy.

Mắm tôm ăn đúng cách thì không còn đáng sợ. Ảnh internet.

2. Pha mắm tôm - chanh - dầu nóng dễ làm

Pha mắm tôm bằng chanh và dầu nóng dễ làm, hợp người mới.

- Cho mắm tôm ra bát.

- Vắt vài giọt chanh hoặc quất, đánh nhẹ tay.

- Đun nóng 1–2 thìa dầu ăn, rưới từ từ vào bát mắm, khuấy đều.

Dầu nóng làm mắm "chín mùi", mùi gắt gần như biến mất, thay vào đó là mùi béo thơm dễ chịu. Đây là cách nhiều quán ăn áp dụng.

3. Dùng nước nóng của món ăn - ít mùi nhất

Với các món như bún riêu, giả cầy:

- Không ướp mắm tôm trực tiếp vào nồi.

- Khi món đã sôi, múc một ít nước thật nóng pha vào bát mắm tôm.

- Để lắng cặn, chỉ lấy phần nước trong phía trên.

Món ăn vẫn dậy hương mắm tôm, nhưng mùi nhẹ, không nồng, rất hợp người "tập ăn".

Mắm tôm, bằng cách rất riêng, trở thành thứ khiến người ta thấy… đã miệng. Ảnh internet

Công thức pha mắm tôm dễ nhớ cho người mới bắt đầu ăn

– 1 thìa mắm tôm.

– Vài giọt chanh hoặc quất.

– ½ thìa đường.

– 1 thìa mỡ nóng hoặc dầu nóng.

– Ớt băm (tùy ăn cay).

Đánh mắm tôm nổi bông nhẹ, nếm lại cho vừa khẩu vị. Nếu nhạt thì thêm mắm, gắt thì thêm chút đường hoặc mỡ nóng. Cách pha này không cần cầu kỳ, quan trọng là đánh cho mắm tan và "mở mùi".

Mắm tôm – ăn đúng cách thì không đáng sợ

Với nhiều người, mắm tôm là "rào cản tâm lý". Nhưng thực tế, mắm tôm không phải để ăn nhiều, mà để ăn đúng. Một chút mắm pha khéo có thể làm món ăn bừng lên, tròn vị hơn rất nhiều.

Cuối năm, khi mọi thứ cần được gói lại cho trọn vẹn, một bữa ăn "đậm đà" đôi khi lại là cách xả stress đơn giản nhất. Không phải "giải hạn", mà là xả mệt, xả thèm, xả những điều còn vướng mắc trong lòng. Và biết đâu, từ một lần ăn mắm tôm đúng cách, nhiều người lại phát hiện ra thứ từng sợ nhất hóa ra lại là thứ khiến mình nhớ nhất mỗi khi năm cũ sắp qua.

Ăn mắm tôm xong không sợ ám mùi – mẹo nhỏ rất hiệu quả – Rửa tay bằng xà phòng pha thêm nước cốt chanh hoặc giấm loãng. – Không có chanh: chà muối hạt rồi rửa lại. – Súc miệng bằng trà xanh, nước gừng ấm hoặc nhai lá bạc hà. – Quần áo lỡ ám mùi: phơi nơi thoáng gió, xịt nhẹ giấm pha loãng là mùi bay nhanh. Tránh xịt nước hoa trực tiếp lên tay hoặc miệng sau khi ăn – mùi sẽ trộn lại và khó chịu hơn.