Khách Hàn mong trở lại Hà Nội vì trót "phải lòng" món đặc sản nổi tiếng

Hà Nội được biết đến với nền ẩm thực phong phú, mang đậm bản sắc riêng. Ju - vị khách đến từ Hàn Quốc, chia sẻ: "Giữa vô vàn món ngon của Hà Nội, chả cá là đặc sản mà bất kỳ ai đến đây cũng nên thử một lần".

Trong dịp ghé thăm Thủ đô của Việt Nam, anh đã thưởng thức quán chả cá nổi tiếng được Michelin giới thiệu "Đây là điểm đến được nhiều thực khách trong và ngoài nước tin tưởng".

"Không chọn set menu như nhiều khách khác, nhóm chúng tôi gọi riêng các món: 3 suất chả cá (làm từ cá lăng), 1 suất dạ dày cá, cùng 4 chiếc nem cá chiên giòn. Và tất nhiên, không thể thiếu một ly bia lạnh để tăng thêm vị ngon cho bữa ăn" - Ju cho hay.

Chả cá ở đây được tẩm ướp gia vị đậm đà, sau đó nướng trên lá chuối và tiếp tục xào cùng thì là, hành lá, lòng cá trên bếp ngay tại bàn. Một điểm thú vị là thay vì sử dụng bếp ga, quán dùng cồn khô, vừa an toàn, vừa gọn gàng.

Thông thường, nhân viên ở quán sẽ trực tiếp chế biến cho khách. "Tuy nhiên, hôm đó, do quán quá đông nên chúng tôi tự tay xào nấu, thật là một trải nghiệm thú vị" - Ju hài hước chia sẻ.

Khi món ăn đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy một “mâm nhỏ” với đầy đủ các nguyên liệu: bún, rau thơm, đậu phộng rang, nước mắm pha/mắm tôm, ớt, thì là, hành lá, rau mùi, bạc hà… Tất cả đều góp phần tạo nên hương vị hài hòa cho món chả cá.

Cách ăn đúng điệu là lấy bún vào bát, cho thêm miếng chả cá nóng hổi cùng hành, thì là vừa xào, rắc đậu phộng, thêm một ít rau thơm, rồi chan nước mắm pha hoặc mắm tôm lên trên. Ai thích có thể thêm chút ớt tươi hoặc vài lá bạc hà để tăng vị the mát.

Món nem cá chiên cũng rất đáng thử, với lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong là nhân thịt cá thơm nhẹ, không tanh và "nhậu kèm với bia thì không gì bằng". Trong khi đó, dạ dày cá mang lại kết cấu dai giòn, tạo cảm giác mới lạ, giúp bữa ăn thêm phần thú vị.

Điều khiến Ju bất ngờ nhất chính là phản ứng của một người bạn trong nhóm, vốn dĩ “không bao giờ ăn cá nước ngọt” lại ăn ngon lành không sót miếng chả cá nào.

"Hương vị của cá lăng ở đây không hề tanh, ngược lại rất đậm đà, thịt chắc và ngọt, quyện cùng các loại rau, gia vị khiến mọi người đều tấm tắc khen ngon" - Ju cho hay.

Cuối bài viết, Ju nhắn nhủ: "Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội, đừng bỏ lỡ món chả cá đặc biệt này". Anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm trở lại Việt Nam để tiếp tục thưởng thức món đặc sản nổi tiếng của thủ đô.