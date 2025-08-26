Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Món đặc sản Hà Nội ai ăn cũng "nghiện", cách làm không hề khó

Chả cốm dẻo thơm, béo ngậy là món ăn "gây thương nhớ" cho rất nhiều du khách khi đến Hà Nội.

Nguyên liệu:

- 1kg giò sống

- 500g thịt vai giòn xay

- 500g cốm

- 100g thịt mỡ thái hạt lựu

- Gia vị: hành khô, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm.

Cách làm:

Có thể dùng cốm tươi hoặc cốm bảo quản trong tủ đông. Sau khi rã đông 1 lúc là cốm mềm và làm chả vẫn rất ngon.

Trộn đều các nguyên liệu.

Lưu ý, trộn thật kỹ để miếng chả phồng, dẻo sau khi chiên. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Khi nặn nên xoa thật kỹ để miếng chả tròn, không bị vỡ cạnh.

Hấp khoảng 5 phút đến khi miếng chả nở phồng, thơm nức.

Có thể làm nhiều rồi cấp đông để dùng dần.

Khi ăn, chiên chả cốm vàng giòn bên ngoài, bên trong dẻo thơm, béo ngậy vô cùng hấp dẫn.

26/08/2025 11:05 AM (GMT+7)
