7 siêu thực phẩm luôn xuất hiện trên mâm cơm của người Nhật

Nhiều món ăn truyền thống của Nhật Bản vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ. Cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch là thêm những siêu thực phẩm Nhật Bản dưới đây vào thực đơn mỗi ngày.

1. Matcha

Matcha được tiêu thụ ở Nhật Bản từ rất lâu trước khi nó trở thành hương vị latte thịnh hành. Nó được một nhà sư Nhật Bản giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1191.

Matcha được làm từ lá trà xanh nguyên chất, chất lượng cao, bỏ cuống và nghiền thành bột. Bột được trộn với nước, giúp bạn tiêu thụ toàn bộ lá, không giống như trà xanh thông thường, lá được ngâm trong nước nóng sau đó loại bỏ. Matcha được tìm thấy trong nhiều loại đồ uống, bánh kẹo, món tráng miệng, dễ dàng nhận biết nhờ màu xanh đậm.

Matcha chứa nhiều chất chống oxy hóa gấp 137 lần so với các loại trà xanh khác, giúp giảm tổn thương tế bào và chống lại các bệnh mãn tính. Uống matcha giúp chống lại bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu và tăng cường trao đổi chất.

Matcha chứa nhiều caffeine, nhiều hơn khoảng 3 lần so với cà phê hoặc trà xanh thông thường. Do đó, nó giúp ngăn chặn sự sụt giảm mức năng lượng, đồng thời mang lại cảm giác thư thái.

Khi tự pha chế matcha, hãy đảm bảo sử dụng nước nóng nhưng không đun sôi để pha (khoảng 80 độ C).

2. Tương miso

Miso là tương đậu nành lên men, là “trụ cột” trong ẩm thực Nhật Bản. Trong lịch sử, miso là một nguyên liệu xa xỉ không có sẵn cho người dân, nhưng ngày nay nó được bày bán khắp nơi.

Miso có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào thời gian lên men và các thành phần phụ. Miso Shira (màu trắng) là loại miso toàn diện, được lên men lâu hơn 2 tháng. Miso Shinsu (màu vàng) có vị nhẹ và lên men lâu hơn miso shiro một chút. Miso Aka (màu đỏ) được lên men tới 3 năm và có vị mặn hơn, đậm hơn nên có thể dễ dàng lấn át các hương vị khác.

Miso được tiêu thụ phổ biến nhất ở Nhật Bản dưới dạng súp miso, nó được hoà tan với nước dùng cá, có thêm đậu phụ, hành lá, rong biển wakame. Nó cũng thường được sử dụng làm nước sốt hoặc men cho thịt và rau nướng.

Là một loại thực phẩm lên men, miso là nguồn cung cấp men vi sinh hoặc vi khuẩn có lợi tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Miso cũng giàu protein, các khoáng chất như mangan và kẽm, vitamin E, vitamin K, nhiều loại vitamin B và axit folic. Lưu ý miso có hàm lượng muối cao, có thể nhiều quá sẽ không tốt.

3. Yuzu

Yuzu là một loại trái cây họ cam quýt có nguồn gốc từ Nhật Bản, có vị giống như chanh và bưởi. Hương vị sảng khoái của nó thường được thêm vào các loại trà, soda và đồ uống có cồn ở Nhật Bản.

Vỏ của nó cũng có thể được sử dụng để tăng thêm hương vị cho một số món ăn đơn giản và có thể được tìm thấy ở quầy bán gia vị ở siêu thị. Thông thường, người Nhật sẽ mua quả yuzu dưới dạng ponzu - một loại nước sốt làm từ yuzu, giấm gạo, rượu sake ngọt và các nguyên liệu khác.

Giống như bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào, yuzu rất giàu vitamin C, rất tốt cho hệ thống miễn dịch. Siêu thực phẩm này thực sự có lượng vitamin C gấp 3 lần so với chanh.

Yuzu cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất trong vỏ có thể làm giảm viêm và tăng lưu lượng máu. Hương thơm yuzu còn được biết là có tác dụng giảm căng thẳng, điều này giải thích tại sao nó thường được tìm thấy dưới dạng tinh dầu, mỹ phẩm và các bình xịt thơm.

4. Rong biển

Các thuật ngữ kombu, wakame, hijiki, nori đều được gọi là rong biển nói chung. Kombu là một miếng rong biển khô dai, được dùng để làm nước dùng dashi.

Wakame thường thấy trong súp miso và là một loại rong biển mỏng hơn, cũng có thể làm món salad.

Hijiki là một loại rong biển nhỏ màu đen, có vị nhạt, trông giống như lá trà khô. Nó thường được tiêu thụ ở Nhật Bản dưới dạng salad hoặc món xào, nhưng cũng có thể thấy trong súp và món hầm.

Rong biển chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà không nạp quá nhiều calo. Chúng chứa vitamin A, B, C và E và cũng chứa sắt, protein và chất xơ. Rong biển cũng rất giàu iốt, giúp tuyến giáp hoạt động tốt và giúp ngăn ngừa bệnh cường giáp.

5. Natto

Natto có mùi rất khó ngửi, kết cấu dính, làm từ đậu nành lên men. Người Nhật tiêu thụ 7,5 tỷ gói Natto mỗi năm và đây có thể là yếu tố góp phần lớn vào tuổi thọ của người dân Nhật Bản.

Natto có thể được tìm thấy ở mọi siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản trong những hộp nhỏ. Ăn natto ngay khi lấy ra khỏi gói (trộn đều bằng đũa để tạo ra một hỗn hợp nhờ dính), hoặc dùng nó với một quả trứng sống đặt trên bát cơm để có bữa sáng bổ dưỡng kiểu Nhật.

Natto cũng có thể được tìm thấy trong cuộn sushi, phủ trên bánh mì nướng hoặc okonomiyaki.

Tương tự như miso, vì natto là thực phẩm lên men nên nó có lượng lớn vi khuẩn có lợi cho đường ruột và là một sản phẩm từ đậu nành nên nó có hàm lượng protein cao.

Natto được cho là tốt cho sức khỏe của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương vì chứa nhiều vitamin K2, loại vitamin khó tìm thấy trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Natto cũng chứa một loại enzyme giúp phá vỡ các protein liên quan đến quá trình đông máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

6. Umeboshi

Umeboshi được làm từ mận chín Nhật Bản, được ngâm, muối và sấy khô, sau đó bảo quản trong giấm mận ume-zu (đừng nhầm với umeshu - một loại rượu mận). Ban đầu umeboshi chỉ có vị chua nhưng giờ đây nó có nhiều mức độ chua và mặn cũng như các loại chua ngọt như umeboshi mật ong.

Những quả mận ngâm Nhật Bản này thường được ăn cùng với cơm để giảm bớt vị gắt của nó. Nó có thể được tìm thấy trong cơm nắm onigiri và sushi. Nó thậm chí có thể được cho thẳng vào miệng và nhai, chỉ cần nhớ nhổ hạt ra.

Nhiều thế kỷ trước, umeboshi đã được sử dụng ở Nhật Bản như một loại thuốc để chữa bệnh kiết lỵ và sốt thương hàn. Các nghiên cứu cho thấy ăn umeboshi có thể giúp bảo vệ gan và giúp ngăn ngừa các rối loạn về gan.

Umeboshi cũng có thể là biện pháp phòng ngừa ung thư tự nhiên khi các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ​​quả mơ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ. Hãy chú ý đến hàm lượng muối cao của umeboshi.

7. Cơm Zakkoku

Zakkoku dịch là “kê” hoặc “ngũ cốc”. Đó là sự kết hợp của gạo trắng hoặc gạo lứt thông thường với bất kỳ sự kết hợp nào của kê, lúa mạch, hat quinoa, yến mạch và các loại hạt và ngũ cốc tương tự khác.

Thêm zakkoku vào cơm sẽ làm tăng đáng kể lượng chất dinh dưỡng bạn nhận được từ một bát mà không có quá nhiều sự khác biệt về hương vị hoặc kết cấu.

Hạt kê và ngũ cốc nguyên hạt trong gạo zakkoku cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Thêm zakkoku cũng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giúp kiểm soát khẩu phần ăn và giảm cân. Nó cũng bổ sung các khoáng chất thiết yếu như sắt, magie và kẽm trong thực đơn hằng ngày.

