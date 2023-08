Món ăn làm từ “lưỡi quỷ" của người Nhật: Tên gọi đáng sợ nhưng tốt cho sức khỏe

Konjac (khoai nưa) có tên tiếng Anh là Devil’s tongue (lưỡi quỷ), được gọi là "konnyaku" trong tiếng Nhật. Đây là một loại củ của cây konjac (Amorphophallus konjac). Nó là một phần quan trọng của ẩm thực Nhật Bản và được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống.

Củ konjac có hình dạng tròn và màu trắng, có lượng gelatine và độ đàn hồi cao, thường được chế biến thành sợi hoặc lát và được sử dụng trong một loạt các món ăn Nhật Bản như oden (món hầm), nimono (món hầm nhỏ), sukiyaki (món lẩu), hay một thành phần chính trong mì shirataki (mì konnyaku) - một loại mì có ít calo và carbohydrate.

Củ konjac được biết đến với nhiều lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe. Nó chứa ít calo, không chứa chất béo và carbohydrate, giàu chất xơ tự nhiên. Ngoài ra, nó cũng có khả năng hấp thụ nước, tạo cảm giác no, giúp trong quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

Tuy nhiên, khi sử dụng củ konjac, cần chú ý vì nó có thể gây tắc nghẽn ruột nếu không tiêu thụ đủ nước. Do đó, nên uống đủ lượng nước khi ăn konjac để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng tắc nghẽn ruột.

Bạn có thể tìm thấy các món ăn làm từ konjac ở khu vực có ngăn mát của siêu thị, thường là gần đậu phụ và natto. Chúng có nhiều dạng khác nhau, đáng chú ý nhất là dạng sợi hoặc sợi mì trắng dài được gọi là shirataki.

Người ta tin rằng, konjac đã được du nhập vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6 như một loại thực phẩm chữa bệnh, nhưng hiện nay nó là một nguyên liệu thường xuyên trong các món ăn tại nhà của người Nhật.

Mì Shirataki rất ít calo (khoảng 5 trên 100 gam), ít carbohydrate, không chứa gluten, thuần chay, không có sữa và không đường. Chúng có tới 97% nước và 3% còn lại là chất xơ khó hòa tan trong nước gọi là glucomannan.

Chất xơ glucomannan này đã được chế tạo thành dạng thực phẩm bổ sung. Ở Nhật Bản, nó thường được gọi là “chổi cho dạ dày” vì nó giữ cho ruột sạch sẽ và hỗ trợ nhu động ruột.

Do hàm lượng chất xơ và lượng carbohydrate thấp, nó cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol, do đó nó rất tốt cho bệnh tiểu đường và thân thiện với tim. Sợi mì cũng nở ra trong dạ dày, mang lại cảm giác no, có thể hữu ích trong việc hỗ trợ giảm cân.

Mặc dù Konjac được ví như siêu thực phẩm nhưng về cơ bản nó không chứa quá nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, điều quan trọng là tuỳ theo nhu cầu của người ăn mà bạn có thể thêm các loại nguyên liệu khác vào cùng.

Tuy nhiên, nó là một loại thực phẩm tuyệt vời cho những ai muốn tìm một sản phẩm thay thế cho các công thức nấu ăn chứa nhiều carbohydrate hoặc là một nguyên liệu dễ dàng thêm vào các món ăn để đạt được lợi ích sức khỏe của chất xơ.

Do hàm lượng nước cao, shirataki gần như hoàn toàn không có vị và sẽ hấp thụ mọi hương vị mà bạn nấu cùng, tạo nên một nguyên liệu rất linh hoạt. Bạn có thể thay thế nó bằng bất kỳ món mì ống hoặc mì thông thường nào chẳng hạn mì ramen ít carb, mì spaghetti Bolognese hoặc trong công thức món Pad Thai (mì xào kiểu Thái) tốt cho sức khoẻ.

Chỉ cần đảm bảo rằng, bạn không bỏ qua bước chuẩn bị mì shirataki vì mùi ban đầu có thể hơi khó chịu.

