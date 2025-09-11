Bữa sáng cả tuần với bánh mì, không lo trùng lặp, làm nhanh 15 phút

Dưới đây là 7 gợi ý bữa sáng với bánh mì, mỗi ngày một phong cách khác nhau, chỉ mất 15 phút chuẩn bị, đảm bảo hấp dẫn hơn cả đồ ăn ngoài hàng, trẻ nhỏ cũng mê tít.

Thứ 2: Bánh mì bơ sữa là món ăn mềm mịn, dễ làm và dễ mua. Đặc biệt, bạn có thể trữ đông để sử dụng dần. Món bánh này rất phù hợp khi ăn kèm với trứng gà, trái cây và một ly sữa đậu nành bí đỏ, tạo nên một bữa ăn đơn giản nhưng hoàn hảo.

Thứ 3: Bánh mì nguyên cám không dầu, không đường, được bổ sung hạt dinh dưỡng, là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân. Món bánh này có thể ăn kèm với trứng, trái cây và một ly sữa đậu phộng, mang đến hương vị thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thứ 4: Bánh mì sandwich nướng là một lựa chọn bữa sáng nhanh gọn và ngon miệng. Bạn có thể nướng hai lát bánh mì cùng lúc và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng sau. Trước khi ăn, chỉ cần rã đông bánh mì trong khoảng 10 phút. Để hoàn thiện bữa sáng, bạn chỉ cần chiên một quả trứng, thêm vài lát giăm bông và dưa chuột. Xếp các nguyên liệu theo hình dạng mà bạn thích. Để bữa sáng thêm phong phú, hãy kèm theo một cốc sữa, một ít ngũ cốc và trái cây cắt nhỏ.

Thứ 5: Bạn hoàn toàn có thể tạo ra những món ăn ngon miệng và bổ dưỡng chỉ với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Hãy kết hợp tinh bột, rau củ, trứng hoặc thịt, cùng với sữa hoặc sữa đậu nành và trái cây. Đây chính là công thức lý tưởng cho một bữa sáng cân đối và đầy đủ dinh dưỡng.

Thứ 6: Bánh mì sandwich trứng nướng là một bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Phủ bánh mì nướng trong nước trứng, sau đó chiên vàng trong chảo, ăn kèm dưa chuột và giăm bông thái lát. Việc đầu tiên bạn làm khi thức dậy là pha sữa đậu nành và cắt nhỏ trái cây.

Thứ 7: Ăn đơn giản với bánh mì sandwich kèm trứng chiên, rau luộc. Uống thêm ly sữa đậu đen rang thơm ngậy, vẫn đủ “sang chảnh” cho bữa sáng.

Chủ nhật: Nếu bạn đã chán ăn bánh mì, thì ăn bánh ngọt vào bữa sáng cũng là một ý tưởng hay. Đổi vị với bánh cupcake nhỏ xinh, làm sẵn từ tối hôm trước. Sáng hôm sau chỉ cần ăn kèm rau củ và ly sữa tươi hoặc sữa đậu nành.