5 món ăn dễ chế biến cho những ngày nắng nóng
Bữa cơm gia đình sẽ thêm phần hấp dẫn với thực đơn 5 món vừa ngon miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng này.
1. Canh vịt hầm củ sen
Nguyên liệu:
- Vịt: 1/2 con (khoảng 1kg)
- Củ sen: 500g
- Gừng: 3 lát
- Rượu nấu ăn: 1 thìa canh
- Muối: vừa ăn
Cách làm:
- Rửa sạch vịt, chặt khúc, cho vào nước sôi chần qua để loại bỏ tiết và mùi hôi, vớt ra để ráo.
- Gọt vỏ củ sen, cắt khúc vừa ăn, rửa sạch.
- Cho lượng nước đủ dùng vào nồi, thêm gừng, rượu nấu ăn, vịt và củ sen. Đun lửa lớn đến khi sôi.
- Hạ nhỏ lửa, hầm liu riu khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến khi thịt vịt mềm rục, củ sen chín bở, nước dùng đậm ngọt.
- Nêm muối và một chút bột ngọt trước khi tắt bếp.
2. Canh thịt bò lát
Nguyên liệu:
- Thịt bò: 300g
- Gừng thái sợi: một ít
- Nước tương: 1 thìa canh
- Bột năng: 1 thìa cà phê
- Muối, tiêu: vừa ăn
- Trứng cút luộc chín
- Rong biển khô: một ít
- Rau mùi: một ít
Cách làm:
- Thịt bò thái lát mỏng, ướp với nước tương, bột năng, một ít muối, trộn đều và để 10 phút cho thấm.
- Đun sôi nước trong nồi, cho gừng sợi vào.
- Thả thịt bò vào, nhanh tay tách các lát, đun đến khi thịt đổi màu thì tắt bếp.
- Cho rong biển, trứng cút vào bát, thêm tiêu, muối vừa ăn. Rắc rau mùi, dùng ngay khi còn nóng.
3. Thịt thăn chiên giòn
Nguyên liệu:
- Thịt thăn heo: 400g
- Lòng trắng trứng: 1 quả
- Bột năng: 2 thìa
- Muối, tiêu: vừa ăn
- Dầu ăn: đủ để chiên
Cách làm:
- Thái thịt thăn thành các dải đều nhau.
- Ướp thịt với muối, tiêu, lòng trắng trứng và bột năng, trộn đều, để 15 phút cho thấm gia vị.
- Đun dầu trong chảo đến khoảng 60% độ nóng, cho thịt vào chiên đến khi vàng đều thì vớt ra.
- Tăng nhiệt dầu, chiên lại lần hai để lớp vỏ ngoài giòn rụm hơn.
- Vớt thịt ra, để ráo dầu, bày ra đĩa, dùng kèm nước sốt tỏi hoặc các loại nước chấm yêu thích.
4. Nấm sò kho đậu phụ
Nguyên liệu:
- Nấm sò: 300g
- Đậu phụ: 1 miếng
- Nước tương: 1 thìa
- Dầu hào: 1 thìa cà phê
- Hành, gừng băm nhỏ: một ít
- Muối: vừa ăn
Cách làm:
- Xé nấm sò thành miếng nhỏ, đậu phụ cắt khối, chần qua nước sôi để khử mùi đậu.
- Làm nóng chảo với ít dầu, phi thơm hành gừng băm.
- Cho nấm sò vào xào đến khi ra nước, nêm nước tương và dầu hào.
- Thêm đậu phụ, hạ nhỏ lửa, kho liu riu khoảng 10 phút để thấm gia vị.
- Nêm muối vừa ăn trước khi tắt bếp.
5. Khoai tây hầm
Nguyên liệu:
- Khoai tây: 400g
- Nước tương: 1 thìa
- Hắc xì dầu: 1 thìa cà phê
- Đường trắng: 1 thìa cà phê
- Hành, gừng thái lát: một ít
- Muối: vừa ăn
Cách làm:
- Gọt vỏ khoai tây, thái miếng vừa ăn, ngâm nước để loại bớt tinh bột.
- Đun nóng ít dầu trong chảo, phi thơm hành và gừng.
- Cho khoai tây vào đảo đều, thêm nước tương, hắc xì dầu và đường, trộn cho khoai thấm màu.
- Đổ nước xâm xấp khoai, hạ nhỏ lửa, kho đến khi khoai mềm nhừ.
- Khi nước sốt sánh lại, nêm muối vừa ăn, tắt bếp.
Bữa cơm gia đình sẽ trở nên ấm áp và hấp dẫn hơn với thực đơn 4 món vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng.
