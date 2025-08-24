5 món ăn dễ chế biến cho những ngày nắng nóng

1. Canh vịt hầm củ sen

Nguyên liệu:

- Vịt: 1/2 con (khoảng 1kg)

- Củ sen: 500g

- Gừng: 3 lát

- Rượu nấu ăn: 1 thìa canh

- Muối: vừa ăn

Cách làm:

- Rửa sạch vịt, chặt khúc, cho vào nước sôi chần qua để loại bỏ tiết và mùi hôi, vớt ra để ráo.

- Gọt vỏ củ sen, cắt khúc vừa ăn, rửa sạch.

- Cho lượng nước đủ dùng vào nồi, thêm gừng, rượu nấu ăn, vịt và củ sen. Đun lửa lớn đến khi sôi.

- Hạ nhỏ lửa, hầm liu riu khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến khi thịt vịt mềm rục, củ sen chín bở, nước dùng đậm ngọt.

- Nêm muối và một chút bột ngọt trước khi tắt bếp.

2. Canh thịt bò lát

Nguyên liệu:

- Thịt bò: 300g

- Gừng thái sợi: một ít

- Nước tương: 1 thìa canh

- Bột năng: 1 thìa cà phê

- Muối, tiêu: vừa ăn

- Trứng cút luộc chín

- Rong biển khô: một ít

- Rau mùi: một ít

Cách làm:

- Thịt bò thái lát mỏng, ướp với nước tương, bột năng, một ít muối, trộn đều và để 10 phút cho thấm.

- Đun sôi nước trong nồi, cho gừng sợi vào.

- Thả thịt bò vào, nhanh tay tách các lát, đun đến khi thịt đổi màu thì tắt bếp.

- Cho rong biển, trứng cút vào bát, thêm tiêu, muối vừa ăn. Rắc rau mùi, dùng ngay khi còn nóng.

3. Thịt thăn chiên giòn

Nguyên liệu:

- Thịt thăn heo: 400g

- Lòng trắng trứng: 1 quả

- Bột năng: 2 thìa

- Muối, tiêu: vừa ăn

- Dầu ăn: đủ để chiên

Cách làm:

- Thái thịt thăn thành các dải đều nhau.

- Ướp thịt với muối, tiêu, lòng trắng trứng và bột năng, trộn đều, để 15 phút cho thấm gia vị.

- Đun dầu trong chảo đến khoảng 60% độ nóng, cho thịt vào chiên đến khi vàng đều thì vớt ra.

- Tăng nhiệt dầu, chiên lại lần hai để lớp vỏ ngoài giòn rụm hơn.

- Vớt thịt ra, để ráo dầu, bày ra đĩa, dùng kèm nước sốt tỏi hoặc các loại nước chấm yêu thích.

4. Nấm sò kho đậu phụ

Nguyên liệu:

- Nấm sò: 300g

- Đậu phụ: 1 miếng

- Nước tương: 1 thìa

- Dầu hào: 1 thìa cà phê

- Hành, gừng băm nhỏ: một ít

- Muối: vừa ăn

Cách làm:

- Xé nấm sò thành miếng nhỏ, đậu phụ cắt khối, chần qua nước sôi để khử mùi đậu.

- Làm nóng chảo với ít dầu, phi thơm hành gừng băm.

- Cho nấm sò vào xào đến khi ra nước, nêm nước tương và dầu hào.

- Thêm đậu phụ, hạ nhỏ lửa, kho liu riu khoảng 10 phút để thấm gia vị.

- Nêm muối vừa ăn trước khi tắt bếp.

5. Khoai tây hầm

Nguyên liệu:

- Khoai tây: 400g

- Nước tương: 1 thìa

- Hắc xì dầu: 1 thìa cà phê

- Đường trắng: 1 thìa cà phê

- Hành, gừng thái lát: một ít

- Muối: vừa ăn

Cách làm:

- Gọt vỏ khoai tây, thái miếng vừa ăn, ngâm nước để loại bớt tinh bột.

- Đun nóng ít dầu trong chảo, phi thơm hành và gừng.

- Cho khoai tây vào đảo đều, thêm nước tương, hắc xì dầu và đường, trộn cho khoai thấm màu.

- Đổ nước xâm xấp khoai, hạ nhỏ lửa, kho đến khi khoai mềm nhừ.

- Khi nước sốt sánh lại, nêm muối vừa ăn, tắt bếp.