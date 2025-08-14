20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch
Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.
Món ngon đơn giản nhưng lại khiến cả nhà mê mẩn
Bữa cơm gia đình Việt không chỉ là nơi để thưởng thức món ăn ngon, mà còn là khoảnh khắc gắn kết yêu thương, chia sẻ câu chuyện thường nhật. Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần vài món quen thuộc như canh bí xanh nấu tôm ngọt thanh, đậu đũa xào thịt đậm đà, gà chiên vàng giòn rụm hay cà rốt muối chua giòn tan, cũng đủ khiến ai nấy xuýt xoa.
Trong nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng nhưng không tốn quá nhiều thời gian là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em. Vì vậy, bài viết này sẽ gợi ý 20+ mâm cơm gia đình đơn giản của mẹ đảm Thanh Huyền và Thuỳ Linh với những món ăn quen thuộc mà vẫn "bá cháy", đảm bảo khiến cả nhà chỉ muốn "chén sạch" và ngồi lâu hơn bên mâm cơm.
20+ mâm cơm gia đình với nhiều món ngon giúp bữa ăn thêm tròn vị yêu thương
Món ngon 1
Miến xào thập cẩm + thịt bò sốt vang + nộm rau + lòng xào ngổ + bánh mì que + quả hồng xiêm
Món ngon 2
Gà quay + gà rang nghệ + khoai tây xào + chả cá chiên + rau thơm + rau bí xào tỏi + canh + xoài tráng miệng
Món ngon 3
Gà rang nghệ + canh bí nấu xương + tôm bóc vỏ xào rau củ + dưa chuột + quýt tráng miệng
Món ngon 4
Chân giò luộc + gà rang gừng + súp lơ luộc cùng cà rốt + dứa tráng miệng
Món ngon 5
Rau bắp cải luộc + dưa chuột + cá chiên + nem rán + đậu nhồi thịt + rau thơm + dưa hấu
Món ngon 6
Thịt quay + gà quay + lạc rang + đỗ luộc + rau thơm + ổi tráng miệng
Món ngon 7
Cá chiên + canh lươn + bắp cải muối + thịt ba chỉ rang cháy cạnh + dưa hấu tráng miệng
Món ngon 8
Đậu tẩm hành + su su và cà rốt luộc + cá nấu cà chua + trứng ốp + dâu tây tráng miệng
Món ngon 9
Rau cải thảo luộc + cá chiên + chả mực + cà muối sổi + quả cam tráng miệng
Món ngon 10
Trứng rán + thịt bò sốt vang + rau muống luộc + cà muối sổi + quả roi tráng miệng
Món ngon 11
Đậu chiên + rau muống luộc + thịt nạc + nước canh rau
Món ngon 12
Rau cải xào thịt + tôm sông chiên + trứng cút luộc + nước rau xanh
Món ngon 13
Cá chiên + canh trai nấu bắp cải + hến xào dưa chuột
Món ngon 14
Bề bề hấp + nộm dưa chuột + canh xương nấu bí đỏ + trứng dầm xì dầu
Món ngon 15
Cá sốt + thịt ba chỉ rang + đậu chiên + rau bắp cải luộc + nước canh
Món ngon 16
Đỗ luộc + canh trai nấu rau + thịt rang + lạc rang + cà muối
Món ngon 17
Mực hấp + canh trai nấu rau + rau xào + cà muối + thịt gà hầm
Món ngon 18
Cá + xương nấu bí đỏ + thịt băm + rau sống chấm cà chua
Món ngon 19
Canh trai nấu rau + thịt bò xào rau củ + cá chỉ vàng + thịt kho trứng cút
Món ngon 20
Xương nấu canh + nem rán + rau sống
Món ngon 21
Canh dưa chua nấu sườn + rau sống + ớt chuông + trứng lá mơ
Món ngon 22
Canh khổ qua + khổ qua sống + ruốc + tôm rang + tiết hấp
Món ngon 23
Bún bò + bò sốt vang + bánh mì
Một mâm cơm gia đình không chỉ là sự kết hợp của những món ăn ngon mà còn là nơi giữ trọn hương vị yêu thương và sự sum vầy. Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần một chút khéo léo và gợi ý từ những mâm cơm 'bá cháy' trên đây, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình những bữa ăn đậm đà, đủ chất và đầy ắp tiếng cười. Bởi đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy người thân "chén" sạch nồi cơm, rồi cùng nhau trò chuyện bên mâm cơm ấm áp.
Những mâm cơm nhà được chị Thu Phương chia sẻ lên mạng xã hội nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và khen ngợi.
