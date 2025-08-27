Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Theo nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Nhật Bản, Daikon (củ cải trắng) chứa enzym myrosinase giúp hỗ trợ tiêu hóa chất béo, giảm gánh nặng cho gan. Củ cải trắng còn có tính kiềm, giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm viêm và hỗ trợ quá trình thải độc gan.

Củ cải là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn ngon với vị thanh mát. Mọi người có thể dùng nấu canh, ăn sống kèm nước tương hoặc làm dưa muối.

Mùa thu này là thời điểm củ cải giòn, ngon nhất. Khi nấu với thịt thì rất hoàn hảo. Mùi thơm sảng khoái và ngọt ngào của củ cải có thể hóa giải vị béo ngậy của thịt sẽ rất đậm đà. Đặc biệt trong những ngày mưa bão, vị ngọt và tươi của củ cải và hương vị của thịt hòa quyện càng đưa cơm.

Củ cải chua làm cực kỳ đơn giản và có thể ăn sau vài giờ đồng hồ. Chị Hoa (Hà Nội) hướng dẫn, để làm bạn chuẩn bị nước ngâm gồm 1200ml nước, 200ml giấm gạo, 7 thìa đường, 2/3 thìa muối. Đun sôi, để thật nguội; 3 củ cải, 2 củ carrot sơ chế sạch, thái con chì, ướp với 2 thìa muối trong 20 phút rồi vắt thật kiệt nước, càng khô càng tốt. Sau đó kiểm tra phần nước ngâm xem cần điều chỉnh gì cho hợp khẩu vị không, bạn đổ nước ngâm vào, đậy kín sau khoảng 3 tiếng là dùng được.

Củ cải cuốn thịt: Món này bạn làm nhân như nhân nem truyền thống. Phần vỏ bên ngoài, bạn làm từ củ cải. Củ cải sau khi rửa sạch, bạn bào mỏng theo chiều dọc của củ. Củ cải bào dày cuộn rất khó nên bạn có thể dùng thêm hành lá buộc cố định lại. Sau khi chuẩn bị xong, bạn chỉ cần cho vào hấp là được món củ cải cuốn thịt, chấm cùng với nước mắm tỏi ớt trong những ngày mưa rất tuyệt.

Củ cải trộn xì dầu: Củ cải rửa sạch, cắt 0,5mm rồi trộn 50gr muối vào bóp đều và để ủ trong 2 tiếng. Sau khi ủ, bạn mang ra rửa với nước 2 lần và dùng nước đun sôi để nguội rửa lần cuối, sau đó vắt kiệt nước. Đổ củ cải vào bát to, cho tỏi, ớt, đường phèn (tỷ lệ 50gr/500gr củ cải), xì dầu 80ml/500gr củ cải trộn đều. Bỏ vào hũ, đậy kín để ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 – 2 ngày cho ngấm. Củ cải trộn xì dầu ăn cùng với thịt luộc vô cùng đưa cơm.