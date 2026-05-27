Yamaha XSR155 2026 trình làng: Đậm chất heritage, giá dễ tiếp cận

Là mẫu mô tô retro cỡ nhỏ được ưa chuộng tại nhiều thị trường, Yamaha XRS155 2026 tiếp tục giữ ADN đặc trưng và được thay đổi một chút về thiết kế. Cụ thể, ở phiên bản mới này, xe được bổ sung phối màu Black Metallic 12 hoàn toàn mới.

Toàn bộ thân xe được phủ lớp sơn đen bóng kết hợp các đường kẻ màu vàng chạy dọc bình xăng và ốp hông, tạo cảm giác sang trọng và đậm chất cổ điển. Ngay cả logo Yamaha cũng được tinh chỉnh với nền đỏ phía sau dòng chữ trắng, mang lại điểm nhấn tinh tế và nổi bật hơn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên tổng thể đậm chất “heritage” mà Yamaha hướng tới với XSR155.

Ngoài việc bổ sung màu sắc, XSR155 2026 vẫn giữ nguyên phong cách retro hiện đại quen thuộc với bình xăng hình giọt nước, cụm đèn pha LED tròn, bảng đồng hồ LCD dạng tròn cùng yên xe liền khối với họa tiết gân nổi cổ điển. Xe sử dụng khung Diamond chassis, kết hợp phuộc USD phía trước và giảm xóc monoshock phía sau, mang lại dáng vẻ thể thao nhưng vẫn đậm chất đường phố.

Sức mạnh của XSR155 đến từ động cơ xi-lanh đơn 155cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA đặc trưng của Yamaha. Tuy nhiên, phiên bản Nhật Bản được tinh chỉnh nhẹ để sản sinh công suất 19 PS, đưa tới khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Theo công bố, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 48,1 km/lít.

Tại thị trường Nhật Bản, XSR155 2026 có giá bán 490.000 yên - tương đương 81,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.