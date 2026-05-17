Ngắm xe số Yamaha Finn mới cực chất, giá nhỉnh 37 triệu đồng

Yamaha Finn mới vừa được tung ra thị trường Thái Lan. Phiên bản Finn mới lần này được nâng cấp toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của lối sống hiện đại. Diện mạo xe nhìn cao cấp, trang bị hiện đại cùng nhiều tiện ích thiết thực cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn pha LED thế hệ mới cho khả năng chiếu sáng rõ nét, tiết kiệm năng lượng và có độ bền cao, kết hợp cùng đèn định vị ban ngày với thấu kính xanh độc đáo, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại và khác biệt. Cụm đèn hậu và đèn xi-nhan cũng được tinh chỉnh để mang đến vẻ ngoài thanh lịch và cao cấp hơn.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Yamaha Finn mới còn được nâng cấp mạnh mẽ về tiện ích. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu, vị trí số và quãng đường đã đi. Bên cạnh đó là móc treo đồ tiện dụng, hộc chứa đồ phía trước rộng rãi cùng cổng sạc điện thoại 12V hỗ trợ người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng các thiết bị điện tử trong suốt hành trình.

Thiết kế yên xe mới giúp người lái chống chân dễ dàng hơn, tăng cảm giác tự tin khi điều khiển. Ngoài ra, cốp chứa đồ dưới yên dung tích 9,7 lít đủ sức chứa mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Về vận hành, YAMAHA Finn mới sử dụng động cơ 115cc kết hợp hệ thống phun xăng thông minh, nổi bật với độ bền cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và dễ bảo trì. Bộ điều khiển ECU giúp tối ưu lượng nhiên liệu cung cấp, mang lại hiệu suất vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Phiên bản Smart Key được trang bị chìa khóa thông minh điều khiển từ xa, cho phép người dùng khởi động xe, mở yên và khóa cổ mà không cần cắm chìa khóa, mang lại sự tiện lợi tối đa. Trong khi đó, phiên bản Standard sử dụng chìa khóa đa chức năng tích hợp các thao tác cần thiết trong cùng một thiết kế.

Nhằm tăng cường độ an toàn khi vận hành, YAMAHA Finn mới còn được trang bị hệ thống phanh UBS (Unified Brake System), giúp phân bổ lực phanh tới bánh trước khi sử dụng phanh chân, từ đó nâng cao hiệu quả dừng xe và tăng sự tự tin cho người lái.

Yamaha Finn mới được phân phối với ba phiên bản gồm: Phiên bản Smart Key: màu xanh dương và xám, giá bán lẻ đề xuất 50.300 baht (40,6 triệu đồng); Phiên bản Standard Cast Wheels: màu đen và đỏ, giá bán lẻ đề xuất 48.300 baht (39 triệu đồng); Phiên bản Standard Spoke Wheels: màu đen và đỏ, giá bán lẻ đề xuất 46.300 baht (37,39 triệu đồng).

Với thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích thực tế cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Yamaha Finn mới hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi nhu cầu di chuyển hằng ngày.