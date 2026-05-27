Honda City ra mắt tại Thái Lan với diện mạo mới, đợi ngày về Việt Nam

Honda mới đây đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng sedan hạng B Honda City tại thị trường Thái Lan. Đáng chú ý, hãng xe Nhật tiếp tục duy trì song song hai biến thể sedan và hatchback, đồng thời tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng ưu tiên hệ truyền động hybrid e:HEV.

Tại Thái Lan, Honda City 2026 được phân phối với bốn phiên bản gồm TURBO S CVT, e:HEV V, e:HEV SV và e:HEV RS. So với trước đây, hãng đã loại bỏ hàng loạt biến thể thuần xăng như TURBO S+, V, SV hay RS để tập trung mạnh hơn vào xu thế điện hóa. Trong đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L VTEC Turbo chỉ còn xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn S CVT, còn lại đều sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV.

Biến thể sedan sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.589 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Trong khi đó, bản hatchback có chiều dài ngắn hơn ở mức 4.369 mm nhưng chiều cao tăng lên 1.501 mm cùng khoảng sáng gầm 147 mm. Cả hai đều sử dụng bình nhiên liệu dung tích 40 lít.

Ngoại thất của Honda City 2026 được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha Projector LED kết hợp dải LED định vị ban ngày kéo dài liền mạch cùng lưới tản nhiệt mới. Cản trước và cản sau đều được thiết kế lại sắc sảo hơn, trong khi cụm đèn hậu sử dụng giao diện màu khói. Xe đi kèm bộ mâm hợp kim 16 inch hai tông màu và logo chữ H đơn sắc mới nhằm tăng cảm giác cao cấp.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp đáng kể với màn hình giải trí cảm ứng nổi 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Danh sách tiện nghi mới còn có đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử, camera 360 độ và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Về vận hành, động cơ xăng 1.0L VTEC Turbo 3 xi-lanh cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid e:HEV kết hợp động cơ xăng Atkinson 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất mô-tơ đạt 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Phiên bản hybrid sử dụng pin lithium-ion 1.0 kWh cùng hộp số e-CVT, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây và mức phát thải CO2 chỉ 85 g/km.

Honda tiếp tục trang bị gói an toàn chủ động Honda SENSING cho City 2026 với hàng loạt tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành hay camera LaneWatch.

Theo kế hoạch, Honda City và City Hatchback 2026 sẽ nhận đặt cọc tại Thái Lan đến hết ngày 30/6, trước khi công bố giá bán chính thức vào ngày 1/7/2026. Những xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 8. Sau Thái Lan và Ấn Độ, nhiều khả năng Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo sớm đón nhận phiên bản nâng cấp này nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Nissan Almera trong phân khúc sedan hạng B.