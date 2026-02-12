Yamaha Fazzio Hybrid Lite ra mắt: Tiết kiệm xăng, dành riêng cho genZ

Là mẫu tay ga hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày, Fazzio vốn được giới trẻ rất ưa thích nhờ thiết kế trẻ trung và màu sắc đa dạng. Với dòng Fazzio Hybrid Lite 2026 vừa được trình làng, hãng xe Nhật vẫn giữ nguyên ADN thiết kế của dòng này nhưng có một số các điều chỉnh nhằm phù hợp với nhu cầu thời đại.

Trọng tâm công nghệ của Fazzio Hybrid Lite 2026 nằm ở khối động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc. Hệ truyền động này kết hợp động cơ xăng truyền thống với mô-tơ điện hỗ trợ, giúp cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc ở dải tốc độ thấp, đồng thời mang lại cảm giác vận hành mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các mẫu xe tay ga phổ thông. Việc giảm thiểu khí thải và tiếng ồn cũng giúp Fazzio đáp ứng tốt hơn các tiêu chí về môi trường và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị hiện đại.

Fazzio Hybrid Lite tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu tượng với hệ thống đèn LED trước và sau dạng capsule. Cụm đèn không chỉ đóng vai trò nhận diện thương hiệu rõ rệt mà còn đảm bảo khả năng chiếu sáng hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng, từ ban ngày đến ban đêm, góp phần nâng cao tính an toàn và gia tăng vẻ ngoài hiện đại cho xe.

Trang bị an toàn trên mẫu xe này được thể hiện qua hệ thống phanh UBS (Unified Brake System), cho phép phân bổ lực phanh đồng đều giữa bánh trước và bánh sau khi người lái tác động phanh. Giải pháp này giúp xe ổn định hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường phức tạp, đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị vốn tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ.

Fazzio Hybrid Lite 2026 được trang bị cổng sạc USB Type-A, cho phép người dùng sạc các thiết bị di động trong quá trình di chuyển. Hộc chứa đồ phía trước được bố trí hợp lý, hỗ trợ tốt cho nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân, phản ánh rõ định hướng chiếc xe hướng tới phong cách sống linh hoạt và kết nối liên tục của người dùng trẻ.

Xe được trang bị cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số với thiết kế dạng capsule, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, thời gian và dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu. Cách bố trí giao diện trực quan, dễ quan sát giúp người lái nhanh chóng nắm bắt thông tin trong quá trình vận hành, đồng thời tạo cảm giác hiện đại, phù hợp với xu hướng thiết kế của các mẫu scooter thế hệ mới.

Tại thị trường Thái Lan, Fazzio Hybrid Lite 2026 được bán với mức giá 49.900 baht - khoảng gần 41 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.