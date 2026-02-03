"Ngựa chiến" Yamaha Tracer 9 GT 2026 ra mắt với loạt nâng cấp đáng giá

Tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong phân khúc xe đa dụng hạng trung, Tracer 9 GT 2026 không đơn thuần là bản cập nhật màu sắc. Phiên bản mới được cải tiến đáng kể ở các trang bị, công nghệ giúp đem tới những trải nghiệm lái xe tiện nghi hơn cho người lái.

So với phiên bản đang bán ra thị trường, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất ở phiên mới là cụm đồng hồ trung tâm. Yamaha trang bị cho xe cụm đồng hồ TFT-LCD màu toàn phần kích thước 7 inch, thay thế cho loại LCD phân mảnh trước đây. Cụm đồng hồ mới hỗ trợ ba giao diện hiển thị khác nhau, đồng thời tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, cho phép quản lý cuộc gọi, tin nhắn và phát nhạc. Đặc biệt, hệ thống dẫn đường từng chặng được tích hợp trực tiếp trên màn hình thông qua mô-đun Garmin, kết hợp với ứng dụng Garmin cài trên điện thoại của người lái.

Tracer 9 GT 2026 được trang bị hệ thống đèn Matrix Headlight tiên tiến của Yamaha. Cụm đèn sử dụng bốn phần tử LED có khả năng tự động điều chỉnh độc lập, tối ưu vùng chiếu sáng theo điều kiện giao thông và môi trường xung quanh, qua đó nâng cao khả năng quan sát và mức độ an toàn khi vận hành trong nhiều tình huống khác nhau. Song song đó là gói điện tử hỗ trợ lái toàn diện, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình, bốn chế độ lái, cùng các công nghệ kiểm soát lực kéo, kiểm soát trượt và kiểm soát bốc đầu. Các hệ thống này cho phép người lái tùy chỉnh ba mức can thiệp, đáp ứng linh hoạt từ di chuyển hằng ngày đến những hành trình đường dài.

Khả năng bảo vệ người lái cũng được cải thiện nhờ kính chắn gió chỉnh điện, điều khiển thông qua cụm công tắc bên trái ghi-đông. Kính chắn gió đã được Yamaha tinh chỉnh trong hầm gió nhằm tối ưu luồng không khí, giảm nhiễu gió và nâng cao sự thoải mái khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên quãng đường dài.

Hệ thống treo điện tử do Kayaba cung cấp tiếp tục là điểm mạnh của Tracer 9 GT 2026. Xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm kết hợp giảm xóc đơn phía sau, cho phép tự động điều chỉnh đặc tính vận hành theo điều kiện mặt đường và chế độ lái được lựa chọn.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu sport-touring này là động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng Crossplane đặc trưng của Yamaha, dung tích 890 cc, sản sinh công suất tối đa 119 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút. Khối động cơ này nổi tiếng với dải mô-men xoắn rộng, khả năng tăng tốc mượt mà nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cho các hành trình dài ở tốc độ cao.

Yamaha cũng chú trọng nâng cao sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Khung phụ phía sau được kéo dài thêm 50 mm, tạo không gian ngồi rộng rãi hơn. Yên xe được thiết kế lại theo hướng phẳng hơn, sử dụng lớp đệm dày nhằm giảm mệt mỏi khi di chuyển liên tục. Trang bị tiêu chuẩn còn bao gồm yên chỉnh độ cao hai vị trí, tay nắm sưởi và bộ sang số nhanh hai chiều, những yếu tố vốn được người dùng sport-touring đánh giá cao.

Tại thị trường Malaysia, Tracer 9 GT 2026 được phân phối với mức giá bán 71.888 ringgit - khoảng 473 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.