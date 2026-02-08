Yamaha JOG ONE ra mắt: Động cơ 125cc nhưng không cần bằng lái xe máy

Theo quy định mới tại Nhật Bản, người có bằng lái xe ô tô có thể điều khiển xe máy dung tích dưới 125cc và giới hạn công suất tối đa dưới 4 kW mà không cần thi bằng lái xe máy. Yamaha JOG ONE 2026 là một trong những mẫu xe được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng đặc biệt này.

Về tổng thể, JOG ONE vẫn giữ triết lý gọn nhẹ và linh hoạt - yếu tố làm nên tên tuổi của dòng JOG. Khối lượng xe chỉ 95 kg, kết hợp với chiều cao yên 735 mm, mang lại tư thế ngồi thân thiện và khả năng kiểm soát dễ dàng, đặc biệt phù hợp với người mới làm quen với xe hai bánh hoặc người dùng đô thị cần một phương tiện di chuyển đơn giản, ít áp lực khi vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc.

Sức mạnh của JOG ONE đến từ khối động cơ Blue Core xi-lanh đơn, dung tích 124 cc, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này được giới hạn công suất tối đa ở mức 3,5 kW (xấp xỉ 4,8 mã lực) nhằm đáp ứng quy định về xe mô tô cỡ nhỏ tiêu chuẩn mới của Nhật Bản. Thay vì tập trung vào tốc độ hay khả năng tăng tốc mạnh ở dải tua cao, Yamaha ưu tiên hiệu suất mô-men xoắn ở vòng tua thấp, giúp xe đề-pa nhẹ nhàng, phản hồi ga mượt và dễ kiểm soát khi di chuyển trong phố.

Một điểm đáng chú ý khác là việc trang bị hệ thống khởi động Smart Motor Generator (SMG), tích hợp mô-tơ đề và máy phát điện trong cùng một cụm. Giải pháp này không chỉ giúp quá trình khởi động diễn ra êm ái, gần như không có tiếng ồn, mà còn góp phần giảm trọng lượng và nâng cao hiệu quả tổng thể của xe.

Hệ truyền động CVT sử dụng dây đai V-belt mang lại cảm giác vận hành mượt mà, phù hợp với đặc thù giao thông đô thị thường xuyên phải dừng - chạy liên tục. Hệ thống phanh tang trống cho cả bánh trước và sau, kết hợp UBS, cho phép phân bổ lực phanh hợp lý giữa hai bánh, giúp xe giảm tốc ổn định, hạn chế hiện tượng chúi đầu và gia tăng độ an toàn cho người mới lái.

Khung sườn, hệ thống treo và góc đánh lái của JOG ONE được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên sự linh hoạt. Bán kính quay đầu nhỏ và khả năng kiểm soát tốt ở tốc độ thấp giúp xe dễ dàng xoay trở trong không gian hẹp, từ các con hẻm nhỏ đến bãi đỗ xe chật hẹp.

JOG ONE có sàn để chân rộng rãi tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi cốp dưới yên dung tích khoảng 21,3 lít đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng cá nhân. Phía trước xe được bố trí thêm hộc chứa đồ vừa chai nước 600 ml, kèm móc treo đồ gập gọn, gia tăng tính thực dụng. Người dùng cũng có thể trang bị thêm cổng sạc USB như một phụ kiện tùy chọn để phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

Tại thị trường Nhật Bản, Yamaha JOG ONE được niêm yết với giá 259.600 yên - khoảng 42,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.