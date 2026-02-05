Yamaha XMAX Tech MAX ra mắt, thách thức vị thế "vua tay ga" Honda

Được định vị ở big scooter cao cấp, Yamaha XMAX Tech MAX dành cho người dùng yêu cầu cao về tính thực dụng, sự thoải mái khi vận hành hằng ngày, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài. So với phiên bản tiêu chuẩn, XMAX Tech MAX được nâng cấp rõ rệt về công nghệ, trang bị an toàn và tính năng hiện đại.

Yamaha XMAX Tech MAX sử dụng khối động cơ Blue Core, xi-lanh đơn, dung tích 292 cc, làm mát bằng dung dịch. Cấu hình này cho khả năng sản sinh mô-men xoắn hiệu quả ngay từ dải tua thấp, giúp xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị và duy trì sự ổn định khi chạy đường trường. Hệ truyền động CVT tiếp tục là điểm mạnh của mẫu xe, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, liền mạch, giảm cảm giác mệt mỏi cho người lái trong những hành trình dài hoặc khi di chuyển liên tục trong điều kiện giao thông đông đúc.

Phiên bản Tech MAX được nhà sản xuất Nhật Bản trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái và an toàn tiên tiến. Hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh sau, tăng độ ổn định khi xe di chuyển trên mặt đường trơn hoặc không bằng phẳng. Bên cạnh đó, hệ thống đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) tự động kích hoạt đèn hậu nhấp nháy khi người lái phanh gấp, qua đó nâng cao khả năng nhận diện của các phương tiện phía sau và giảm nguy cơ xảy ra va chạm dây chuyền.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên XMAX Tech MAX là kính chắn gió chỉnh điện, cho phép người lái thay đổi độ cao linh hoạt theo điều kiện vận hành, góp phần cải thiện khả năng chắn gió và nâng cao sự thoải mái ở tốc độ cao. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, đồng thời hỗ trợ dẫn đường và kết nối phục vụ nhu cầu sử dụng hiện đại. Ngoài ra, cổng sạc USB Type-C cũng được tích hợp, đáp ứng xu hướng sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Không chỉ khác biệt ở mặt công nghệ, Yamaha XMAX Tech MAX còn được hoàn thiện bằng những trang bị mang tính cao cấp và nhận diện riêng. Yên xe được thiết kế chuyên biệt cho phiên bản Tech MAX, chú trọng đến cảm giác ngồi và khả năng hỗ trợ tư thế lái trong những chuyến đi dài. Hệ thống giảm xóc sau cao cấp, có thể điều chỉnh, giúp cải thiện độ ổn định và khả năng bám đường trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Các chi tiết như logo Tech MAX, sàn để chân và tay nắm sau được thiết kế riêng, góp phần nhấn mạnh vị thế phiên bản cao cấp nhất trong gia đình XMAX.

Tại Thái Lan, XMAX Tech MAX có giá 202.500 baht - khoảng 166 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.