Yamaha NMax ABS 2026 - đối thủ đáng gờm của SH với mức giá mềm

Phiên bản mới NMax ABS 2026 vừa được Yamaha giới thiệu thực chất là một bản cập nhật màu sắc trong khi các trang bị khác về mặt kỹ thuật của xe không đổi. Cụ thể, xe ga này được bổ sung hai màu mới gồm: Icon Blue và Crystal Graphite, tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Về vận hành, Yamaha NMax ABS 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core, xi-lanh đơn, dung tích 155cc, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Khối động cơ này cho công suất tối đa 15,4 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình dài. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp dây đai truyền động, đặc trưng của dòng xe tay ga thể thao.

Hệ thống khung gầm và bánh xe cũng được giữ nguyên. NMax ABS sử dụng mâm 13 inch cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm lốp không săm kích thước 110/70 phía trước và 130/70 phía sau, mang lại sự ổn định tốt khi vận hành ở tốc độ cao cũng như khi vào cua. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn ở cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn, giúp tăng cường độ an toàn trong các tình huống phanh gấp hoặc mặt đường trơn trượt.

Về hệ thống treo, xe ga thế hệ 2026 này được trang bị phuộc ống lồng phía trước không điều chỉnh và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước, cho phép người dùng tùy biến mức độ êm ái phù hợp với điều kiện sử dụng và tải trọng. NMax ABS 2026 sở hữu hệ thống khóa thông minh Smart Key, giúp tăng tính tiện lợi và an toàn. Cổng sạc cho thiết bị điện tử được bố trí trong hộc trước, hỗ trợ người lái sạc điện thoại hoặc các thiết bị di động khi di chuyển.

Mẫu maxi-scooter được trang bị cụm đồng hồ LCD đơn sắc, rõ ràng và dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn LED toàn bộ, trong đó nổi bật là cụm đèn pha projector LED kép, không chỉ tăng khả năng chiếu sáng mà còn góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, thể thao cho mẫu xe.

Yamaha NMax ABS 2026 có khối lượng ướt 131 kg, bình xăng dung tích 7,1 lít, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi xa vừa phải. Chiều cao yên 775 mm giúp xe dễ tiếp cận với nhiều thể trạng người lái, trong khi cốp chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít đáp ứng tốt nhu cầu mang theo mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân.

Tại thị trường Malaysia, giá Yamaha NMax ABS 2026 vẫn được giữ ở mức 11.498 ringgit - khoảng 76,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.