Đây là lựa chọn cho gia đình cần xe 7 chỗ để du xuân

Vừa được xe xanh và vừa được hưởng sạc miễn phí đến năm 2027, thì mẫu xe MPV 7 là chọn lựa phù hợp cho gia đình đông người. VinFast vừa công bố giá bán 819 triệu đồng cho mẫu xe MPV 7, phiên bản dành cho khách hàng cá nhân của VinFast Limo Green.

o với bản dành cho tài xế dịch vụ, giá của MPV 7 nhỉnh hơn khoảng 70 triệu đồng. Xe được phân phối với tổng 6 màu ngoại thất gồm nâu Introspective Brown, xám Zenith Grey, xanh Moonlit Ocean, đen Jet Black, trắng Infinity Blanc và đỏ Solar Ruby.

VF MPV 7 là mầu xe MPV đầu tiên của hãng Việt dành riêng cho khách hàng gia đình.

Tuy nhiên sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi của hãng, giá lăn bánh của mẫu xe điện này lại thấp hơn cả mức niêm yết. VinFast MPV 7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4740 x 1872 x 1734 mm trục cơ sở 2.840 mm.

Phiên bản dành cho khách hàng cá nhân được trang bị mâm hợp kim 19 inch thay vì 18 inch trên bản dịch vụ. Vì vậy, khoảng sáng gầm của MPV 7 được tăng từ 180 mm lên 185 mm. Phiên bản gia đình được trang bị ghế bọc PVC trong khi ở bản Limo Green là ghế bọc vải. Màn hình giải trí trung tâm có thêm tính năng Apple Carplay và Android Auto có dây.

VF PMV 7 thuần điện, 7 chỗ, trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn.

Đây là phiên bản cao cấp nhất phát triển dựa trên mẫu xe Limo Green và định vị đến khách hàng gia đình.

Xe tiếp tục được trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 280Nm, cho vận tốc tối đa 140 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 450 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Công suất sạc và thời gian sạc cũng được giữ nguyên tương tự Limo Green.

Điểm khác biệt về mặt vận hành của Limo Green và MPV 7 là chế độ lái. Mẫu xe dành cho khách hàng cá nhân có 3 chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport. Trong khi ở Limo Green, người lái chỉ có thể chọn giữa 2 chế độ Eco và Normal.

Kích thước của VF MPV 7 với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.734 (mm)

Nếu khách hàng mua MPV 7 được hưởng khuyến mãi 6-10% theo chương trình của hãng, tương đương hơn 49 triệu đồng. Mức giảm giá cho khách đặt cọc sớm là 15 triệu đồng, cùng quy đổi ưu đãi từ kênh trực tuyến 2% (15,09 triệu đồng). Như vậy, giá bán thực tế của mẫu xe chỉ còn gần 739,8 triệu đồng. Với người mua ở các tỉnh khác, giá lăn bánh của chiếc MPV 7 chỉ khoảng 763,7 triệu đồng.

Tại Việt Nam, xe điện vẫn đang được miễn phí trước bạ. Như vậy sau khi cộng thêm các chi phí sử dụng đường bộ, phí đăng kiểm, cấp biển số và bảo hiểm, giá lăn bánh của VinFast MPV 7 khoảng gần 780 triệu đồng tại TP.HCM và TP Hà Nội.

Bảng tạm tính chi phí lăn bánh cho dòng xe VinFast MPV 7.

Xe dự kiến sẽ được bàn giao trước Tết Nguyên Đán. Đây có thể xem là một trong những mẫu xe được chờ đợi trong dịp đầu năm 2026, dự kiến tạo ra cuộc đua doanh số thú vị với Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin, GAC M6.