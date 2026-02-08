Yamaha Aerox Alpha 2026: Thiết kế hầm hố, nâng tầm công nghệ và trải nghiệm lái

Yamaha Aerox Alpha 2026 tiếp tục vị thế là mẫu tay ga thể thao ăn khác trên thị trường khi vẫn giữ DNA thể thao đặc trưng của Aerox với dáng xe thấp, thân xe góc cạnh và tỷ lệ bánh lớn, nhưng được tinh chỉnh lại chi tiết để tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Yamaha đồng thời mở rộng dải sản phẩm lên tới sáu phiên bản, tổng cộng chín tùy chọn màu sắc, qua đó tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng phổ thông cho đến những người chơi xe chú trọng công nghệ và cảm giác lái.

Điểm nhấn lớn nhất của Aerox Alpha 2026 nằm ở hệ truyền động mới. Xe sử dụng động cơ Blue Core 155cc VVA thế hệ mới, kết hợp công nghệ Yamaha Electric CVT (YECVT), mang lại cảm giác tăng tốc kiểu “Turbo” tương tự NMAX Turbo. Với công suất tối đa 11,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, Aerox Alpha cho khả năng phản hồi ga nhanh, lực kéo đến sớm và duy trì ổn định ở dải tốc độ trung đến cao, phù hợp cả điều kiện đô thị lẫn các hành trình dài.

Mẫu tay ga thế hệ mới cũng được trang bị hai chế độ lái T-Mode và S-Mode, cùng tính năng Y-Shift ba cấp độ, cho phép người lái chủ động điều chỉnh cảm giác tăng, giảm tốc theo từng tình huống vận hành.

AeroxCụm cụm đồng hồ sử dụng công nghệ photoelectric có khả năng tự động thay đổi giao diện theo điều kiện ánh sáng, giúp cải thiện khả năng quan sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Trên các phiên bản cao, xe được trang bị màn hình TFT, hỗ trợ kết nối ứng dụng Y-Connect, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, thông báo điện thoại, điều khiển nhạc và đặc biệt là dẫn đường turn-by-turn thông qua Google Maps - một trang bị hiếm thấy trong phân khúc scooter 155cc.

Các phiên bản Turbo, đặc biệt là Turbo Ultimate, được Yamaha nâng cấp thêm nhiều chi tiết mang tính hiệu năng và thẩm mỹ. Kính chắn gió thể thao, ốp ống xả thiết kế riêng và Performance Damper là những điểm nhấn đáng chú ý, trong đó Performance Damper góp phần cải thiện độ ổn định thân xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua, giúp cảm giác lái trở nên đầm chắc và chính xác hơn.

Về mặt khung gầm, Aerox Alpha 2026 sử dụng khung underbone quen thuộc, kết hợp phuộc trước ống lồng đường kính ty trong 30 mm và phuộc sau đôi. Hệ thống phanh đĩa trước - sau, lốp không săm kích thước lớn (110 phía trước và 140 phía sau) cùng trọng lượng ướt khoảng 130 kg mang lại sự cân bằng tốt giữa tính linh hoạt và độ ổn định. Dung tích bình xăng 5,5 lít và cốp dưới yên 24,5 lít đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.