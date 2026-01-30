Ra mắt Yamaha Ego Gear Pro 2026 - “kẻ thách thức” Honda Vision

Ego Gear vốn là dòng xe tay ga được ưa chuộng tại Malaysia nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách thể thao và độ bền cao. Ở phiên bản mới mang hậu tố “Pro”, Yamaha đã nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị cho đến tiện nghi, giúp mẫu xe trở nên thực dụng và hiện đại hơn so với bản tiêu chuẩn.

Về ngoại hình, Yamaha Ego Gear Pro 2026 được trang bị cụm đèn pha thiết kế mới, vẫn giữ nét đặc trưng quen thuộc nhưng mang phong cách hiện đại, gợi liên tưởng đến dòng xe MAXI. Đèn xi-nhan trước được bố trí theo phương thẳng đứng, đi kèm đèn cảnh báo nguy hiểm được trang bị sẵn từ nhà máy. Bộ mâm kích thước 12 inch góp phần tạo nên dáng vẻ chắc chắn và thể thao cho tổng thể xe. Nhìn chung, Ego Gear Pro hướng đến hình ảnh một mẫu tay ga “đa năng”, đề cao sự bền bỉ và khả năng thích nghi trong nhiều điều kiện sử dụng.

Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect. Cốp dưới yên có dung tích 18,6 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng cá nhân. Bình xăng dung tích 5,1 lít kết hợp hệ thống Stop & Start giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, sàn để chân rộng rãi cùng hai móc treo đồ mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Tay nắm sau được thiết kế phẳng và chắc chắn, phù hợp để lắp thêm thùng hoặc túi hành lý. Xe cũng được trang bị hệ thống Answer Back hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ, cùng cổng sạc dành cho điện thoại thông minh.

Về vận hành, Yamaha Ego Gear Pro 2026 sử dụng động cơ 125 cc, xi-lanh đơn, ứng dụng công nghệ Blue Core Hybrid. Động cơ này cho công suất tối đa khoảng 6,2 kW và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Hệ thống Hybrid Power Assist hỗ trợ lực kéo trong khoảng 3 giây khi xe bắt đầu lăn bánh, giúp tăng tốc linh hoạt hơn trong môi trường đô thị đồng thời nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, công nghệ Smart Motor Generator mang lại khả năng khởi động êm ái, giảm rung và hạn chế tiếng ồn.

Tại Malaysia, Yamaha Ego Gear Pro 2026 được phân phối với mức giá 6.198 ringgit, tương đương khoảng 41 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Stellar White, Navy Green và Cosmic Blue.