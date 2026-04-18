Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2026 ra mắt: Tiết kiệm xăng, giá từ 21,6 triệu đồng

Vốn là mẫu tay ga thiết kế sang trọng được ưa chuộng tại Ấn Độ, Fascino 125 Fi Hybrid phiên bản 2026 không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mà được hãng đưa tới một số cải tiến. Trước tiên là về mặt thiết kế, xe được thiết kế lại phần đuôi theo hướng gọn gàng và thanh thoát hơn, giúp tổng thể xe trở nên thon và linh hoạt.

Cụm đèn hậu mới mang họa tiết chữ V đặc trưng, kết hợp với đèn xi-nhan và các chi tiết ốp thân được tinh chỉnh, tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện hơn. Bên cạnh đó, các bộ tem mới cũng được bổ sung nhằm tăng thêm sự đa dạng và cá tính cho người dùng. Xe cũng bổ sung thêm nhiều màu sắc mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Về vận hành, Fascino 125 Fi Hybrid 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc, tích hợp hệ thống Smart Motor Generator. Ngoài ra, xe còn được trang bị phuộc trước dạng ống lồng, tính năng ngắt động cơ khi chống nghiêng, cốp chứa đồ dung tích 21 lít và khả năng sử dụng nhiên liệu E20.

Trên phiên bản cao cấp Fascino S, Yamaha bổ sung màn hình TFT màu có khả năng kết nối điện thoại thông minh. Hệ thống này hỗ trợ dẫn đường từng chặng và tính năng định vị xe, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Tại thị trường Ấn Độ, Fascino S được bán với giá khởi điểm từ 76.500 rupee - khoảng 21,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.