Chi tiết mẫu xe máy giá rẻ sở hữu động cơ hybrid

Yamaha Motor Việt Nam vừa trình làng mẫu xe tay ga phổ thông Gear 125 Hybrid hoàn toàn mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm phổ cập công nghệ hybrid xuống phân khúc xe bình dân, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển linh hoạt và thực dụng.

Với sự xuất hiện của Gear 125 Hybrid, thị trường xe tay ga phổ thông trong tháng 4/2026 hứa hẹn sẽ có những cuộc cạnh tranh sòng phẳng về công nghệ và chi phí sử dụng. Điểm nhấn quan trọng nhất trên Yamaha Gear 125 Hybrid là khối động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc.

Khác với các dòng xe xăng truyền thống, mẫu xe này được trang bị thêm mô-tơ điện hỗ trợ (Power Assist). Công nghệ này giúp tăng lực kéo trong những giây đầu tiên khi xe bắt đầu tăng tốc, hỗ trợ đáng kể khi xe chở nặng hoặc leo dốc.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống bộ phát điện thông minh Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động êm ái hơn. Theo công bố từ nhà sản xuất, Gear 125 Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100km, một con số đầy tính cạnh tranh trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe về tính kinh tế khi vận hành.

Yamaha Gear 125 Hybrid sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với các đường nét cứng cáp, phù hợp cho việc luồn lách trong phố đông. Xe có trọng lượng nhẹ, dao động từ 95 đến 96 kg tùy phiên bản, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát. Những chi tiết thiết kế như sàn để chân rộng rãi hay bệ để chân phụ dành cho trẻ em cho thấy định hướng rõ ràng về một mẫu xe đa dụng dành cho gia đình và giới trẻ

Về mặt tiện ích, xe được trang bị cốp chứa đồ 17,4 lít, cổng sạc điện thoại và cụm đồng hồ LCD. Trên phiên bản cao cấp (DX), Yamaha còn bổ sung thêm khóa thông minh Smart Key và khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng Y-On. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu, nhận thông báo điện thoại và nhắc lịch bảo dưỡng ngay trên mặt đồng hồ xe.

Xe không được trang bị hệ thống chống bó phanh ABS.

Tại Việt Nam, Yamaha Gear 125 Hybrid được phân phối với hai phiên bản: Tiêu chuẩn (STD) có giá 30,437 triệu đồng và bản Cao cấp (DX) có giá 34,364 triệu đồng. Mức giá này đặt Gear 125 Hybrid vào cuộc đối đầu trực tiếp với mẫu xe bán chạy nhất thị trường là Honda Vision (31,3 đến 36,6 triệu đồng), cũng như các đối thủ khác như SYM TPBW 125 hay chính những mẫu xe cùng nhà là Janus và FreeGo.

Việc đưa công nghệ hybrid xuống phân khúc giá rẻ được xem là lợi thế giúp Yamaha Gear tạo sự khác biệt so với các đối thủ vốn vẫn sử dụng động cơ xăng truyền thống. Với mức giá dễ tiếp cận và danh sách trang bị thực dụng, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi thói quen lựa chọn xe tay ga của người tiêu dùng, ưu tiên những mẫu xe có sự hỗ trợ của công nghệ điện hóa để tối ưu chi phí vận hành lâu dài.