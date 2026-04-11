All New Yamaha AEROX SP ra mắt, thách thức Air Blade 160

Được định hướng là một mẫu tay ga thể thao thiên về hiệu suất mạnh mẽ, Yamaha AEROX SP kế thừa DNA từ dòng R-Series, tạo nên diện mạo hầm hố, năng động và hiện đại hơn so với phiên bản trước. Mẫu xe được trang bị động cơ Blue Core 155cc thế hệ mới, giảm ma sát bên trong và tích hợp hệ thống van biến thiên VVA giúp cải thiện khả năng phản hồi ở mọi dải tốc độ. Động cơ sử dụng piston rèn và hệ thống căng xích cam thủy lực, tăng độ bền và ổn định vận hành.

Hệ truyền động YECVT thông minh được điều khiển điện tử thông qua ECU, cho phép người lái tùy chọn hai chế độ lái: T Mode cho di chuyển trong đô thị với cảm giác êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, S Mode để tăng tốc mạnh mẽ, mang lại cảm giác thể thao rõ rệt. Chức năng Shift Down hỗ trợ tăng phản hồi khi vượt xe và tạo lực hãm động cơ, giúp người lái kiểm soát xe linh hoạt và chính xác hơn.

Về an toàn, AEROX SP trang bị hệ thống ABS ở bánh trước, phanh đĩa sau 230 mm và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hạn chế trượt bánh trên các bề mặt đường trơn trượt. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng, đường kính 30 mm, tăng ổn định khi vào cua, trong khi phía sau sử dụng phuộc có bình dầu phụ nâng cao khả năng hấp thụ xóc và tăng tính thể thao.

Thiết kế ngoại thất được tối ưu khí động học với dàn áo góc cạnh, giảm lực cản gió và tăng tính thẩm mỹ thể thao. Vị trí để chân và tư thế ngồi được bố trí để người lái kẹp xe chắc chắn, hỗ trợ điều khiển linh hoạt. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha LED Projector kép, đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED và xi-nhan LED kiểu dáng thể thao, đi kèm hệ thống ESS cảnh báo khi phanh gấp, tăng an toàn cho người đi sau.

Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT màu 4,2 inch hiển thị đa dạng thông tin, hỗ trợ Track Mode ghi thời gian chạy vòng, mang trải nghiệm lái gần giống xe thể thao. Xe còn được trang bị kết nối Turn-by-Turn Navigation từ Google Maps qua Bluetooth và ứng dụng Y-Connect, cho phép người dùng theo dõi dữ liệu xe qua điện thoại với 9 chức năng.

Tiện ích của AEROX SP bao gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C phía trước và cốp dưới yên dung tích 25 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm full-face.

Tại thị trường Thái Lan, AEROX SP được bán với giá 99.000 baht - khoảng 81 triệu đồng, kèm hai màu lựa chọn là Dark Volcano và Blue Storm.