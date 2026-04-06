Yamaha Gear Ultima 2026 ra mắt: Động cơ hybrid tiết kiệm xăng, "thách thức" Vision

Yamaha Gear Ultima 2026 được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong các khu vực đô thị. Ở phiên bản mới, mẫu xe này vẫn giữ nguyên những điểm mạnh của người tiền nhiệm, đồng thời được làm mới về màu sắc và phân thành ba phiên bản: Gear Ultima Hybrid Smart, Gear Ultima Hybrid Solid và phiên bản tiêu chuẩn.

Phiên bản Smart, được xem là bản cao cấp nhất, có hai lựa chọn màu sắc là Magma Black với tông màu tối và bề mặt nhám, cùng Matte Blue với đồ họa màu xanh nổi bật mang đến vẻ sang trọng. Trong khi đó, phiên bản Solid lại ấn tượng với sự kết hợp màu sắc hai tông gồm Solid Orange và Solid Blue, còn phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hai màu cơ bản đen và trắng, mang lại vẻ ngoài đơn giản nhưng rất phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.

Về trang bị, phiên bản Smart sở hữu đầy đủ các tính năng cao cấp như hệ thống khóa thông minh (Smart Key System), hệ thống Stop & Start giúp tiết kiệm nhiên liệu, cụm đồng hồ kỹ thuật số, kết nối với smartphone và đèn cảnh báo Hazard cho tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, các phiên bản Solid và Tiêu chuẩn vẫn sử dụng chìa khóa cơ thông thường và không được trang bị tính năng Y-Connect cũng như đèn Hazard.

Với thiết kế hướng đến sự tiện dụng, Gear Ultima 2026 vẫn giữ nguyên những đặc điểm đặc trưng của xe tay ga, như hộc để đồ dưới yên có dung tích 18,6 lít, móc treo đồ đôi và bệ để chân cho trẻ em. Ngoài ra, tay nắm sau dạng phẳng cũng giúp việc lắp đặt các phụ kiện trở nên dễ dàng hơn.

Về động cơ, Gear Ultima 2026 vẫn sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện, tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu trong khi vẫn đảm bảo công suất mạnh mẽ. Hệ thống Electric Power Assist Start (khởi động điện hỗ trợ) giúp tăng tốc mượt mà và dễ dàng, đặc biệt là khi xe phải leo dốc, mang lại cảm giác lái êm ái và tiện lợi.

Tại Indonesia, Yamaha Gear Ultima 2026 có mức giá khởi điểm từ 20.140.000 rupiah, tương đương khoảng 31,2 triệu đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại.