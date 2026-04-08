Yamaha NEO's hiện vẫn là chiếc xe máy điện duy nhất được hãng xe Nhật phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ đề xuất là 49 triệu đồng. Thuộc phân khúc tầm trung, NEO's hướng tới những khách hàng cần một mẫu xe điện đáng tin cậy cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe mang đậm phong cách tương lai cùng với tổng thể nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 98 kg (đã bao gồm pin), cùng chiều cao yên 795 mm, phù hợp với thể trạng của đa số người Việt. Xe sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số có tích hợp Y-Connect giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi trạng thái xe.

Sàn để chân rộng, yên xe êm ái và cốp chứa đồ tiện dụng càng làm tăng tính thực tế trong quá trình sử dụng hàng ngày. Yên xe rộng giúp tạo sự thoải mái cho cả người điều khiển và hành khách ngồi phía sau.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Yamaha NEO’s còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống giảm xóc ổn định và lốp không săm kích thước lớn. Những yếu tố này giúp xe vận hành linh hoạt, an toàn trên nhiều điều kiện đường phố.

NEO's sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn lên tới 138,3 Nm, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng. Tốc độ tối đa 49 km/h giúp người từ 16 tuổi có thể sử dụng mà không cần bằng lái. Pin lithium dung lượng 23,2Ah cho phép xe di chuyển tối đa 72 km mỗi lần sạc, và có thể tăng gấp đôi khi lắp thêm pin (xe có sẵn khay pin phụ).

Theo khảo sát của chúng tôi ở tháng 4/2026, người mua xe máy điện Yamaha NEO's sẽ được nhà sản xuất tặng voucher tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đại lý cũng có những chính sách giảm giá riêng, nhờ đó giúp khách hàng tiết kiệm tối ưu chi phí khi mua mẫu xe điện này.

Dưới đây là bảng giá Yamaha NEO's cập nhật tháng 4/2026:

Phiên bản Giá đề xuất (VND) Giá tại đại lý (VND) Yamaha NEO's 49.091.000 32.500.000

Lưu ý: Giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách bán hàng riêng.