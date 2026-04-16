Xe "độc" Honda SH Vetro Blue nhập Ý giá bị đẩy lên 235 triệu, gấp đôi SH Việt

Tại Việt Nam, Honda SH từ lâu đã là dòng xe tay ga quen thuộc, gần như “biểu tượng” ở phân khúc cao cấp nhờ thiết kế sang trọng, vận hành ổn định và khả năng giữ giá tốt. Bên cạnh các phiên bản lắp ráp trong nước, những mẫu Honda SH nhập Ý luôn được một bộ phận khách hàng ưa chuộng hơn nhờ yếu tố “chuẩn Ý”, độ hoàn thiện cao và giá trị sưu tầm.

Chính nhu cầu này đã tạo ra một thị trường ngách, nơi các đại lý tư nhân sẵn sàng đưa về những phiên bản SH đặc biệt, sản xuất giới hạn để phục vụ giới chơi xe. Trong khoảng hai năm trở lại đây, dòng SH “Vetro” với thiết kế dàn áo trong suốt độc đáo, nổi lên như một hiện tượng, khi liên tục xuất hiện các bản màu hiếm và nhanh chóng được săn đón dù giá bán luôn ở mức rất cao.

Honda SH Vetro Blue 2026 nhập Ý.

Mới đây, một cửa hàng chuyên bán xe máy nhập khẩu ở TP HCM gây chú ý khi chào bán Honda SH Vetro Blue 2026 (phiên bản đặc biệt màu xanh trong suốt "Made in Italy") với giá khá cao, lên đến 235 triệu đồng.

Lý giải về mức giá này, nhân viên cửa hàng cho biết, vì mẫu xe này được sản xuất giới hạn 700 chiếc trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, xe không được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam, mà chỉ được các đại lý tư nhân đưa về nước với số lượng "nhỏ giọt" nên giá xe theo đó cũng bị đẩy cao đáng kể.

"Khách hàng muốn mua xe phải cọc tiền để giữ mức giá này. Vì theo dự đoán, khi về nước trong tháng 5 tới, giá bán có thể sẽ cao hơn", nhân viên này cho biết.

Theo khảo sát của PV Xe VietNamNet, mức giá này gây chú ý khi cao vượt xa mặt bằng chung giá của dòng xe tay ga cao cấp này tại thị trường Việt.

Các phiên bản Honda SH 150i lắp ráp trong nước hiện chỉ khoảng 90-110 triệu đồng, trong khi Honda SH 350i, mẫu cao cấp nhất của Honda Việt Nam cũng chỉ ở mức 150-170 triệu đồng. Như vậy, mức giá 235 triệu đồng của bản Vetro Blue nhập Ý cao gấp hơn 2 lần SH 150i nội địa và vượt xa cả SH 350i.

Ở thị trường quốc tế, giá của dòng Honda SH 150i, bao gồm cả bản Vetro, chỉ khoảng 4.000-4.200 euro (tương đương 105-115 triệu đồng) . Như vậy, giá xe tại Việt Nam gần như gấp đôi so với thị trường nước ngoài, phần chênh lệch đến từ thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển và đặc biệt là yếu tố “hàng độc”.

Trước đó, SH Vetro xanh ngọc lục lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào đầu tháng 6/2024 ngay lập tức gây chú ý khi có giá lên đến 140-170 triệu đồng tùy theo phiên bản. Tuy nhiên đến nay, mẫu xe này cũng đã bị đẩy lên khoảng 230 triệu đồng và nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng.

Điều này cho thấy nhóm xe SH độc lạ như “Vetro” đang hình thành một phân khúc riêng, nơi giá bán không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cấu hình mà chủ yếu đến từ yếu tố hiếm và xuất xứ Ý.

Bản đặc biệt SH150i Vetro Blue được Honda sản xuất tại nhà máy của hãng ở Atessa, Ý, với "dàn áo" thiết kế mới, lấy cảm hứng từ Honda Sky - mẫu xe tay ga 50 phân khối, ra đời từ năm 1996.

Khác với các bản SH phổ thông, phiên bản đặc biệt Vetro Blue gây chú ý trước hết nhờ thiết kế “độc bản” với thân xe màu dương hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt, tạo hiệu ứng 3D giống thủy tinh, điểm khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản Honda SH 150i trước đây. Ngoại hình lạ mắt, đậm chất sưu tầm giúp xe nhanh chóng thu hút giới chơi xe, đặc biệt là những người chuộng hàng hiếm, nhập khẩu Ý.

Bản đặc biệt SH150i Vetro Blue được Honda sản xuất tại nhà máy của hãng ở Atessa, Ý.

Bên cạnh đó, xe vẫn giữ nền tảng vận hành ổn định của SH 150i với động cơ eSP+ 4 van, cùng loạt trang bị như đèn LED, màn hình TFT, kết nối điện thoại, ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo. Giá trị thương hiệu SH cùng yếu tố “limited” cũng giúp mẫu xe này có tiềm năng giữ giá tốt theo thời gian.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh sử dụng tại Việt Nam, Honda SH Vetro Blue 2026 có khá nhiều bất tiện cho người dùng.

Trước hết là giá bán cao gấp 2–3 lần SH Việt nhưng giá trị sử dụng không tăng tương ứng, chủ yếu nằm ở yếu tố sưu tầm.

Do là xe nhập khẩu không chính hãng, người dùng có thể gặp khó trong bảo hành, sửa chữa, đặc biệt khi cần thay thế các chi tiết đặc thù như dàn áo “trong suốt” vốn hiếm và đắt. Ngoài ra, điều kiện giao thông đông đúc, va quệt nhiều ở đô thị Việt Nam khiến lớp nhựa này dễ trầy xước, xuống cấp thẩm mỹ nhanh hơn so với sơn thường. Cuối cùng, tính thanh khoản cũng là dấu hỏi lớn khi đây là dòng xe “kén người chơi”, nên khi bán lại không dễ tìm khách như SH Việt, chưa kể rủi ro mất giá nếu thị hiếu thay đổi.

Có thể nói, đây là chiếc xe để “chơi" hơn là lựa chọn tối ưu cho số đông người dùng. Theo giới kinh doanh, dù giá cao, các mẫu SH nhập Ý phiên bản đặc biệt vẫn có tệp khách riêng, sẵn sàng chi trả để sở hữu sự khác biệt. Với xu hướng hiện tại, những phiên bản mang yếu tố giới hạn như Vetro Blue nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đẩy giá khi về nước, nhất là trong bối cảnh nguồn cung không nhiều nhưng nhu cầu từ giới chơi xe vẫn ổn định.