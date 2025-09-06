Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 trình làng, trang bị khiến SH125i cũng "lép vế"

Cygnus XR 155 DX 2025 là thế hệ thứ 7 trong dòng xe Cygnus – một dòng xe đã gắn bó với thị trường Đài Loan hơn 20 năm, kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2002. Dòng xe này có nhiều điểm giống với Aerox tuy nhiên sàn để chân được làm phẳng cho thao tác sử dụng thoải mái hơn.

Trong phiên bản mới nhất này, Yamaha đã nâng cấp khối động cơ từ 125cc lên 155cc, sử dụng cùng nền tảng với các mẫu xe quen thuộc như NMAX và Aerox. Xe cũng được trang bị hệ thống van biến thiên VVA, giúp tối ưu hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, Cygnus XR 155 DX không có chế độ Turbo hay hộp số YE-CVT như một số dòng xe khác, mà vẫn trung thành với hộp số vô cấp CVT truyền thống.

Về ngoại hình, phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED projector có thiết kế lấy cảm hứng từ Ducati Panigale, kết hợp với dải đèn định vị ban ngày bố trí theo chiều dọc hai bên. Đèn xi-nhan được tách rời và gắn trực tiếp trên phần ốp tay lái, giúp tăng tính nhận diện khi di chuyển. Tông màu ánh sáng của đèn pha là LED trắng ấm, mang lại cảm giác vừa thể thao, vừa dễ chịu cho người dùng.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, Cygnus XR 155 DX còn được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến. Xe sử dụng màn hình LCD màu, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, mang đến sự tiện lợi và hiện đại trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống khóa thông minh Smart Key, phanh ABS, và công nghệ kiểm soát lực kéo (TCS) đều được tích hợp sẵn, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái. Một điểm đáng chú ý khác là bình xăng được thiết kế ở phía trước, thuận tiện khi đổ xăng.

Cygnus XR 155 DX 2025 được trang bị hệ thống giảm xóc trước hành trình ngược, tạo sự khác biệt so với phần lớn xe tay ga trên thị trường hiện nay. Đi kèm với đó là giảm xóc sau lò xo đôi tạo ổn định khi vận hành. Bánh xe sử dụng mâm 12 inch, đi kèm lốp trước kích thước 110/70-12 và lốp sau 130/70-12.

Hiện tại, Yamaha vẫn chưa xác nhận việc phân phối Cygnus XR 155 DX ra ngoài thị trường Đài Loan. Tuy nhiên, với những trang bị ấn tượng, thiết kế nổi bật và tính thực dụng cao, đây chắc chắn sẽ là mẫu xe rất đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cao cấp cỡ trung tại khu vực châu Á.