Yamaha giới thiệu bộ đôi xe ga hybrid tiết kiệm xăng, giá chỉ từ 24 triệu động

Yamaha vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2025 của hai mẫu xe tay ga hybrid là Yamaha Fascino 125 và Yamaha RayZR 125 tại thị trường Ấn Độ. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm lai điện mà Yamaha đang tập trung phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt ở phân khúc xe hai bánh đô thị.

Ở phiên bản mới lần này, cả Fascino 125 và RayZR 125 đều được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, cho công suất tối đa 8,04 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm. Điểm đáng chú ý là động cơ hybrid tích hợp mô-tơ điện của xe được nâng cấp với tính năng Enhanced Power Assist. Tính năng này hỗ trợ xe tăng tốc tốt hơn nhờ mô-men xoắn được tăng cường, đặc biệt hữu ích trong những tình huống cần sức kéo như khi khởi động từ vị trí đứng yên hoặc leo dốc. Đồng thời, công nghệ hybrid cũng giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh nâng cấp về động cơ, Yamaha cũng chú trọng cải thiện các trang bị tiện ích cho người dùng. Cả hai mẫu xe đều sở hữu nhiều tính năng đáng giá như cốp đựng đồ dưới yên rộng 21 lít, đèn định vị ban ngày LED, hệ thống khởi động êm ái, chức năng tự động ngắt động cơ khi dừng xe, và bộ phát điện thông minh (SMG). Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng định vị xe từ xa (answer back), giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí xe trong bãi đỗ.

Một điểm nhấn đặc biệt trong lần nâng cấp này là việc Yamaha trang bị màn hình TFT hoàn toàn mới cho phiên bản cao cấp nhất của Fascino 125. Đây là lần đầu tiên dòng xe tay ga của Yamaha tại Ấn Độ có màn hình hiển thị kiểu này. Màn hình TFT không chỉ hiện đại về mặt thẩm mỹ mà còn hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect. Ứng dụng này mang lại nhiều tiện ích cho người dùng như theo dõi thông tin xe, nhận thông báo điện thoại và đặc biệt là tính năng dẫn đường trực tiếp ngay trên màn hình xe.

Ngoài ra, Yamaha cũng mang đến nhiều tùy chọn màu sắc mới cho cả Fascino và RayZR, giúp tăng thêm sự lựa chọn phù hợp với phong cách cá nhân của người dùng.

Về giá bán, Yamaha RayZR 125 Hybrid 2025 có giá khởi điểm từ 79.340 rupee (tương đương khoảng 24 triệu đồng). Trong khi đó, Yamaha Fascino 125 có giá từ 80.750 rupee (khoảng 24,5 triệu đồng). Với những nâng cấp đáng chú ý cả về công nghệ lẫn thiết kế, hai mẫu xe này hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga đô thị tại Ấn Độ.