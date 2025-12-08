Loạt xe Honda ưu đãi khủng tháng cuối năm, cao nhất 80 triệu đồng

Chương trình ưu đãi của Honda kết hợp cùng hệ thống nhà phân phối toàn quốc, áp dụng cho những khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến 31/12/2025, đồng thời đi kèm chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo hiểm và lệ phí trước bạ ở nhiều dòng tên chủ lực.

Mẫu xe Phiên bản Năm sản xuất Ưu đãi

(áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10%) Honda CR-V G 2025 - Giảm giá 80 triệu đồng L 2WD 2025 Honda City G 2025 - Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (*)

hoặc

- Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu L 2025 RS 2025 Honda Civic G 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda RS 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda e:HEV RS 2024 - Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

hoặc

- Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda Honda BR-V G 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ L 2025 Honda HR-V G 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ L 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda e:HEV RS 2025 - Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

Honda City nhận được mức ưu đãi cao nhất. Khách hàng có thể lựa chọn gói tặng 100% lệ phí trước bạ trị giá 50–57 triệu đồng tùy phiên bản, hoặc gói tặng 50% lệ phí trước bạ kết hợp ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi vay qua VPBank. City hiện là một trong những dòng xe chiến lược của Honda với hệ thống Honda Sensing tiêu chuẩn, nội thất bọc da và kết nối Honda Connect trên bản RS.

Honda CR-V cũng ghi dấu ấn bằng mức giảm trực tiếp 80 triệu đồng áp dụng cho hai bản G và L 2WD, giữ nguyên giá ưu đãi từ tháng trước và đưa giá bán thực tế xuống còn từ 949 triệu đồng. Ở thế hệ thứ 6, CR-V sở hữu động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, cùng lựa chọn hybrid e:HEV RS vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành tiết kiệm và từng ghi nhận nhiều giải thưởng trong phân khúc Crossover cỡ C.

Với Honda Civic, ưu đãi được phân tách theo từng phiên bản. Bản e:HEV RS sản xuất năm 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 100 triệu đồng và tặng thêm một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda, hoặc lựa chọn gói ưu đãi khác gồm 50% lệ phí trước bạ, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và một năm bảo hiểm. Hai phiên bản Civic RS và G được áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 39–44 triệu đồng) kèm theo một năm bảo hiểm. Civic e:HEV RS – sử dụng động cơ hybrid 2.0L 200 mã lực – là mẫu xe nổi bật của Honda trong năm qua, đạt nhiều đánh giá tích cực ở phân khúc 750 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ở nhóm SUV – MPV cỡ nhỏ, Honda BR-V và HR-V đều được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm lần lượt 31–35 triệu đồng cho BR-V và 35–43 triệu đồng cho HR-V. Riêng HR-V bản L và RS được tặng thêm một năm bảo hiểm Thương hiệu Honda. BR-V hướng đến khách hàng cần một mẫu xe thực dụng, linh hoạt với động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh mẽ nhất phân khúc, trong khi HR-V thế hệ mới ra mắt từ tháng 4/2025 gây chú ý nhờ tùy chọn hybrid e:HEV RS cùng mức cải thiện tiêu thụ nhiên liệu hơn 30%.

Honda cho biết bảo hiểm Thương hiệu Honda là gói bảo hiểm chuyên biệt dành cho khách hàng của hãng, mang lại quyền lợi sửa chữa bằng phụ tùng chính hãng, hỗ trợ thuê xe trong thời gian khắc phục và quy trình bồi thường tối giản, đồng thời có ưu đãi cho hợp đồng dài hạn hoặc khách hàng không phát sinh tổn thất.

Song song với các ưu đãi cho xe mới, Honda Việt Nam còn triển khai chương trình “Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới”, hỗ trợ 20–30 triệu đồng cho khách hàng đổi xe Honda đã qua sử dụng sang xe mới CR-V, Civic, HR-V hoặc BR-V. Xe cũ phải được bán thành công tại đại lý Honda ô tô chính hãng từ 1/11/2025 đến 31/1/2026, và khách hàng cần hoàn tất việc mua xe mới trong tháng 12/2025 để nhận hỗ trợ.