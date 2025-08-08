Xe điện Yamaha giảm giá hút khách Việt, chỉ còn rẻ ngang Honda Vision

Tại các đại lý ủy quyền của Yamaha Motor Việt Nam, mẫu xe điện Yamaha Neo’s hiện đang được niêm yết với giá ban đầu là 49,091 triệu đồng, nhưng đã được giảm giá khoảng 16 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Yamaha Neo’s chỉ còn khoảng 33 triệu đồng, ngang ngửa với mẫu xe tay ga Honda Vision. Đây là mức giá thấp nhất mà Yamaha Neo’s từng có kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2022.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, việc giảm giá mạnh của Yamaha Neo’s mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng, giúp họ dễ dàng tiếp cận với xe điện thay thế cho các mẫu xe xăng như Honda Vision hay SH Mode.

Yamaha Neo’s được trang bị động cơ điện gắn ở bánh sau, sử dụng pin lithium-ion dung lượng 1,186 kWh, mất khoảng 8-9 giờ để sạc đầy và cho phép di chuyển quãng đường tối đa lên tới 72 km với tốc độ cao nhất đạt 50 km/h.

Mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như cổng sạc USB tiện dụng, bảng đồng hồ điện tử LCD và đèn pha LED sáng cao. Đặc biệt, thông qua ứng dụng Yamaha Y-Connect, người dùng có thể kết nối xe với điện thoại thông minh để theo dõi thông tin vận hành dễ dàng. Cốp chứa đồ dưới yên xe có dung tích 27 lít, đủ để chứa hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân nhỏ gọn.

Với mức giá hấp dẫn chưa từng có, thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để người tiêu dùng Việt Nam chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Đối với những khách hàng còn lo ngại về chất lượng và sự an toàn của các mẫu xe từ thương hiệu nhỏ, Yamaha Neo’s đến từ thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản chắc chắn sẽ mang lại sự yên tâm cho người dùng.