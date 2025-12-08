7 mẫu xe máy có thời gian sản xuất lâu nhất trên toàn cầu

Royal Enfield Bullet: 94 năm (từ năm 1931-nay)

Không mẫu xe máy nào sản xuất lâu bằng Bullet. Ra đời tại Anh, chuyển sang sản xuất tại Ấn Độ, Bullet trở thành biểu tượng văn hóa với động cơ xi-lanh đơn, thiết kế cổ điển nhưng luôn được cải tiến theo tiêu chuẩn hiện đại. Giá cả thay đổi tùy theo thị trường, nhưng những chiếc mới thường có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD.

Royal Enfield Bullet.

Honda Super Cub: 67 năm (từ năm 1958 - nay)

Honda Super Cub nắm giữ danh hiệu xe máy bán chạy nhất hành tinh, với số lượng sản xuất lên đến hàng chục triệu chiếc. Thành công của mẫu xe này là nhờ vận hành dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Bất chấp các tiêu chuẩn an toàn và khí thải hiện đại, Super Cub vẫn tiếp tục được sản xuất với phiên bản nâng cấp.

Honda Super Cub 1959.

Các phiên bản hiện đại được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đèn chiếu sáng hiện đại và những cải tiến giúp xe trở nên bóng bẩy hơn mà vẫn dễ nhận biết. Tại Mỹ, một chiếc Super Cub hoàn toàn mới thường có giá bán khoảng 3.800 USD.

Honda CG125: 49 năm (từ năm 1976 - nay)

Honda thiết kế CG125 để vượt qua những cung đường gồ ghề nhất thế giới. Mục tiêu không phải là tốc độ hay hiệu suất vượt trội mà là độ tin cậy bền bỉ.

Honda CG125.

Mặc dù doanh số bán hàng chậm lại ở các thị trường phương Tây, việc sản xuất được cấp phép vẫn tiếp tục ở các quốc gia như Brazil và Pakistan. Thiết kế không thay đổi nhiều, vẫn đáp ứng chính xác những gì người dùng mong đợi. Tùy thuộc vào khu vực, xe có thể được bán với giá chỉ dưới 1.000 USD, khiến nó gần như không có đối thủ về giá cả phải chăng và độ bền.

Yamaha SR500/400: 43 năm (từ năm 1978 - 2021)

Ít có chiếc xe máy nào giữ được đúng công thức ban đầu như dòng SR. Từ những năm đầu chỉ dùng cần đạp khởi động cho đến những phiên bản thân thiện với khí thải hơn về sau, SR vẫn là một chiếc xe máy xi-lanh đơn làm mát bằng không khí, được chế tạo để sử dụng hàng ngày.

Yamaha SR500 1978.

Nó hấp dẫn những người lái không bởi kiểu dáng hào nhoáng hay sức mạnh vượt trội, mà vì đây là chiếc xe đáng tin cậy, dễ lái và thậm chí còn dễ bảo trì.

Đây là một trong những nền tảng xe máy tồn tại lâu nhất gần như không thay đổi, giá mua mới từ 2.500 - 6.500 USD.

Honda CB750: 39 năm (từ năm 1969 - 2008)

Honda CB750 thường được coi là chiếc xe máy đã định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp mô tô. Khi ra mắt vào năm 1969, nó sở hữu những tính năng mà không một chiếc xe máy giá rẻ nào có được vào thời điểm đó, bao gồm động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng, khởi động điện và phanh đĩa trước.

Honda CB750.

Nó trải qua nhiều thế hệ thiết kế và cuối cùng trở thành Honda Nighthawk. Các phiên bản đầu tiên có giá sưu tập trên 15.000 USD.

Harley-Davidson Electra Glide: 29 năm (từ năm 1965 - 1993)

Electra Glide đã trở thành mẫu xe touring chủ lực của Harley-Davidson khi ra mắt vào giữa những năm 60. Đây là chiếc Harley đầu tiên được trang bị hệ thống khởi động điện ngay từ nhà máy và nhanh chóng nổi tiếng với khả năng chạy đường dài đáng tin cậy. Qua nhiều thập kỷ, nền tảng này đã trải qua những cải tiến đáng kể, bao gồm cải tiến động cơ và tinh chỉnh hệ thống treo và phanh, nhưng bản sắc cốt lõi của nó vẫn được giữ nguyên.

Harley-Davidson Electra Glide.

Người hâm mộ và các nhà sử học thường nhắc đến Electra Glide như một trong những mẫu xe touring động cơ V-twin có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các phiên bản FLH gốc được sưu tập, giá từ 10.000-25.000 USD.

Kawasaki ZZR600: 18 năm (từ năm 1990 - 2008)

ZZR600 được yêu thích nhờ tư thế lái thoải mái, động cơ inline-four bền bỉ, vừa thể thao vừa phù hợp đi lại hàng ngày. Đây là một trong những mẫu xe trung hạng tồn tại lâu nhất của Kawasaki, giá mua mới hiện tại từ 2.000-5.000 USD.

Kawasaki ZZR600.

