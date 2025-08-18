Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng

Sự kiện: Yamaha Janus
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Yamaha Janus 125 đồng loạt giảm giá, đem lại lợi ích lớn cho người hâm mộ.

Một Yamaha Town ở nội thành Hà Nội sẵn sàng giảm ngay 2 triệu đồng cho khách hàng mua Yamaha Janus trong thời gian đến hết tháng 8/2025. Cùng với ưu đãi về giá, người mua xe ga Janus còn được tặng 1 bộ quà đặc biệt.

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng - 1

Bảng giá Yamaha Janus 125 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
Janus Tiêu chuẩn 29,15 27,15
Janus Giới hạn 33,38 31,38
Janus Đặc biệt 33,17 31,17

*Lưu ý: GIá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng - 2

Là dòng xe máy chủ lực của Yamaha, Janus 125 được nâng cấp động cơ mạnh mẽ và phân phối rất nhiều phiên bản khác nhau. Ưu điểm nổi bật của Janus chính là thiết kế tinh tế, hiện đại và có giá bán khá hấp dẫn.

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng - 3

Thực tế, mẫu xe ga Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến tính năng, với diện mạo sắc nét, thời thượng nhờ thân xe vuốt gọn và khả năng vận hành mượt mà nhờ động cơ Bluecore, đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,88 lít/100km.

Phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh cô nàng Gen Z trong chiếc áo choàng thời thượng, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thời trang và nét trẻ trung, năng động.

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng - 4

Phần ốp trước được thiết kế tinh tế, năng động, góp phần tôn lên vẻ sang trọng cho xe. Cụm đèn trước nổi bật với hệ thống đèn luôn sáng, viền mạ crôm sáng bóng bao quanh dải đèn chính, kết hợp với hai dải đèn xi nhan mang đến phong cách cá tính, thu hút mọi ánh nhìn.

Giá xe ga Yamaha Janus nửa cuối tháng 8/2025, giảm ngay 2 triệu đồng - 5

Các đường viền mềm mại kết hợp cùng phần đuôi vuốt gọn mang lại tổng thể ngoại hình vừa thanh lịch vừa cá tính, với dải đèn hậu uốn lượn theo thân xe tạo cảm giác liền mạch từ trước ra sau. Đèn hậu hình chữ U là điểm nhấn đặc trưng, tinh xảo giúp xe dễ dàng nhận diện.

Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Janus 125:

Động cơ
Loại Xăng 4 kỳ, làm mát bằng không khí
Bố trí xi lanh Xi lanh đơn
Dung tích xi lanh 124,9cc
Đường kính x Hành trình pít-tông 52,4 x 57,9 mm
Tỷ số nén 9,5:1
Công suất tối đa 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút
Mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5500 vòng/phút
Hệ thống khởi động Điện
Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,88 lít/100 km
Khung xe
Loại khung Underbone
Hệ thống giảm xóc trước Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Hệ thống giảm xóc sau Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Phanh trước Phanh đĩa dẫn động thủy lực
Phanh sau Phanh tang trống dẫn động cơ khí
Lốp trước Lốp không săm 80/80-14M/C 43P
Lốp sau Lốp không săm 100/70-14M/C 51P
Kích thước
Dài x Rộng x Cao 1850 x 705 x 1120 mm
Độ cao yên ngồi 770 mm
Chiều dài yên ngồi 760 mm
Độ cao gầm xe 135 mm
Chiều dài cơ sở 1260 mm
Trọng lượng 99 kg
Dung tích bình xăng 4,2 lít
Ngăn chứa đồ 15,3 lít
Sàn để chân Rộng hơn 20 mm so với bản cũ
Giá xe ga Yamaha Janus tháng 7/2025, khuyến mãi 2 triệu đồng
Giá xe ga Yamaha Janus tháng 7/2025, khuyến mãi 2 triệu đồng

Yamaha Janus có nhiều điểm hấp dẫn, tính cạnh tranh cao trong phân khúc xe ga cỡ nhỏ, giá bình dân hiện nay.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2025 04:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Yamaha Janus Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN