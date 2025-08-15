Xe ga mới của Yamaha giá rẻ như xe số, trang bị "lấn át" Vision, SH Mode

Mới đây, mẫu xe tay ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 vừa được giới thiệu với mức giá khởi điểm 80.750 Rupee (khoảng 20 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, phiên bản cao cấp Fascino 125 S được trang bị màn hình TFT màu mới cùng kết nối Bluetooth có giá 102.000 Rupee (khoảng 26 triệu đồng).

Mặc dù giá bán này tương đương với mẫu xe số Honda Wave Alpha tại Việt Nam, nhưng những tính năng mà Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu có thể khiến cả Honda Vision và SH Mode phải "lép vế".

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025

Điểm nổi bật nhất trên Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới là chức năng "Hỗ trợ lực điện nâng cao". Được phát triển dựa trên công nghệ hybrid của Yamaha, hệ thống này sử dụng pin hiệu suất cao để cung cấp mô-men xoắn liên tục, cải thiện khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích khi chở hàng hoặc leo dốc. Xe còn được trang bị máy phát điện thông minh, giúp khởi động êm ái và hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải (Stop & Start System) nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 phiên bản phanh tang trống có thêm tùy chọn màu sơn Trắng Metallic White, trong khi phiên bản phanh đĩa có màu xanh Metallic Light Green. Phiên bản S cũng được bổ sung màu Xám Matte Grey mới.

"Trái tim" của Yamaha Fascino 125 mới là động cơ Blue Core Hybrid 125cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này cho công suất tối đa 8 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút, tương thích với xăng E20.

Về phần cứng, Yamaha Fascino 125 mới sở hữu khung gầm underbone, với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Xe có bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, đi kèm lốp không săm kích thước 90/90-12 và 110/90-10. Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, với tùy chọn phanh tang trống 130 mm hoặc phanh đĩa 190 mm ở bánh trước.

Fascino 125 S có màn hình TFT kết nối Bluetooth

Đặc biệt, phiên bản S của Yamaha Fascino 125 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu mới, hỗ trợ dẫn đường thông qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha. Đây là một trang bị ấn tượng cho một mẫu xe có giá chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha, vượt trội hơn cả những mẫu xe đắt tiền như Vision hay SH Mode.