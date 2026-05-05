Kia Tasman khởi đầu chật vật, doanh số ế ẩm không như kỳ vọng

Mẫu bán tải đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc chưa đạt được kỳ vọng doanh số tại một trong những thị trường trọng điểm nhất của phân khúc này. Dù từng đặt mục tiêu khá tham vọng, thực tế cho thấy Tasman đang đối mặt với bài toán tiêu thụ đầy thách thức ngay từ giai đoạn đầu.

Khi ra mắt vào tháng 7/2025, Kia đã nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu doanh số tại Australia từ 20.000 xe xuống còn 10.000 xe/năm theo hướng thận trọng hơn. Tuy nhiên, kết thúc năm 2025, lượng xe bàn giao thực tế chỉ đạt 4.196 chiếc, chưa tới một nửa kế hoạch đã hạ. Bước sang năm 2026, tình hình vẫn chưa cải thiện khi doanh số tháng 2 đạt 472 xe và tiếp tục giảm xuống còn 399 xe trong tháng 3.

Thừa nhận khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế, ông Damien Meredith, CEO Kia Australia, cho rằng Tasman vẫn là sản phẩm mới, chưa có mặt trên thị trường đủ lâu để khẳng định vị thế. Dù vậy, hãng cũng không né tránh thực tế rằng còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức tiêu thụ. Đáng chú ý, Kia khẳng định sẽ không tham gia cuộc đua giảm giá trực tiếp, thay vào đó tập trung vào các gói tài chính ưu đãi thông qua bộ phận nội bộ nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Song song đó, hãng đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược sản phẩm khi bổ sung phiên bản khung gầm cabin đơn với trang bị tối giản, hướng tới nhóm khách hàng là thợ kỹ thuật và người dùng dịch vụ. Theo lãnh đạo Kia Australia, hãng đã làm khá tốt ở nhóm khách hàng cá nhân, nhưng lại chưa khai thác hiệu quả phân khúc doanh nghiệp và khu vực nông thôn – vốn là “đất diễn” truyền thống của xe bán tải.

Ngoài yếu tố chiến lược, thiết kế của Tasman cũng được xem là điểm gây tranh cãi. Chính CEO Kia Australia thừa nhận ngoại hình mẫu xe mang tính “gây chia rẽ” rõ rệt. Dù vậy, hãng bác bỏ thông tin về việc sớm tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời để thay đổi diện mạo, cho thấy Kia vẫn đặt niềm tin vào định hướng hiện tại.

Trong bối cảnh thị trường Australia vốn bị thống trị bởi những cái tên lâu năm, áp lực cạnh tranh dành cho Tasman là rất lớn. Bên cạnh đó, các yếu tố như biến động giá nhiên liệu toàn cầu cũng góp phần khiến sức mua bị ảnh hưởng. Điều này khiến hành trình khẳng định vị thế của mẫu bán tải đầu tiên nhà Kia trở nên gian nan hơn dự kiến.