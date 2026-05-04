Sau xe điện, doanh số xe hybrid đang tăng đáng kể tại Việt Nam

rong khi xe điện vẫn đang thu hút sự chú ý lớn nhờ xu hướng “không phát thải”, một phân khúc khác âm thầm tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam: xe hybrid (lai xăng – điện). Số liệu mới nhất từ Toyota Việt Nam cho thấy thị trường này đang bước vào giai đoạn bứt tốc rõ rệt, với mức tăng trưởng ấn tượng qua từng năm.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2025, Toyota Việt Nam đã bán ra 8.474 xe hybrid, tăng 58% so với năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ô tô nói chung còn nhiều biến động. Đà tăng trưởng không chỉ diễn ra trong cả năm mà còn thể hiện rõ theo từng giai đoạn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng đã tiêu thụ 3.444 xe hybrid, gấp đôi cùng kỳ. Riêng quý I/2026, doanh số đạt 3.174 xe, tăng tới 114% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu vẫn tiếp tục đi lên.

Bên cạnh Toyota, Honda là hãng Nhật có phân khúc hybrid tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô vẫn còn khiêm tốn hơn. Trong năm 2025, mẫu CR-V e:HEV RS đạt doanh số 1.888 xe, nằm trong nhóm hybrid bán chạy trên thị trường. Doanh số cụ thể cho mẫu xe HR-V Hybrid đạt 889 xe và Civic Hybrid chỉ đạt 266 xe

Những con số này cho thấy một thực tế: xe hybrid của Honda có chỗ đứng nhất định, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào từng dòng sản phẩm. Các mẫu SUV như CR-V hay HR-V dễ tiếp cận hơn, trong khi sedan hybrid như Civic vẫn khá “kén khách” do thị hiếu người Việt đang nghiêng về xe gầm cao. Dù vậy, việc Honda bắt đầu lắp ráp phiên bản hybrid trong nước từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp giá bán cạnh tranh hơn và thúc đẩy doanh số trong thời gian tới.

Xe Trung Quốc bắt đầu nhập cuộc, nhưng còn ở giai đoạn đầu và chưa có doanh số ấn tượng. Trong khi các hãng Nhật đã xây dựng nền tảng hybrid từ sớm, các thương hiệu Trung Quốc mới chỉ bắt đầu tăng tốc tại Việt Nam, tiêu biểu là BYD.

Theo công bố, BYD đã bán hơn 5.000 xe tại Việt Nam chỉ sau chưa đầy 2 năm, bao gồm cả xe điện và hybrid. Hãng cũng đang mở rộng mạnh hệ thống phân phối và dự kiến tung thêm nhiều mẫu xe mới, trong đó có cả hybrid, nhằm tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng. Một số mẫu hybrid như Sealion 6 được giới thiệu với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,3 lít/100 km, cho thấy định hướng cạnh tranh bằng hiệu quả vận hành và giá trị sử dụng.

Những con số này phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt. Nếu như trước đây xe hybrid còn khá xa lạ và bị xem là lựa chọn “trung gian”, thì nay lại trở thành phương án thực dụng hơn trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và hạ tầng xe điện chưa hoàn thiện. Không cần phụ thuộc vào trạm sạc như xe điện, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe xăng truyền thống, hybrid đáp ứng được nhu cầu của đa số người dùng đô thị.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, các mẫu xe hybrid đang dần phổ biến ở nhiều phân khúc, từ SUV đô thị đến MPV cao cấp. Toyota hiện là hãng dẫn đầu phân khúc này tại Việt Nam, với danh mục nhiều mẫu xe hybrid trải dài, góp phần củng cố vị thế trên thị trường. Một số mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng doanh số cao, cho thấy sức hút ngày càng lớn của công nghệ lai.

Sự tăng trưởng của xe hybrid diễn ra song song với làn sóng xe điện, nhưng không hoàn toàn đối đầu trực tiếp. Trong khi xe điện hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng thay đổi toàn diện thói quen sử dụng, thì hybrid lại đóng vai trò như một bước chuyển tiếp hợp lý.

Điều này đặc biệt phù hợp với thị trường Việt Nam, nơi người tiêu dùng vẫn còn cân nhắc về hạ tầng sạc, chi phí đầu tư ban đầu và tính tiện dụng lâu dài. Dữ liệu từ Toyota, Honda và các hãng xe Trung Quốc cho thấy một bức tranh rõ ràng: xe hybrid tại Việt Nam không còn là xu hướng phụ, mà đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thực sự.

Nếu Toyota tiếp tục dẫn đầu, Honda giữ vai trò bám đuổi, thì các hãng Trung Quốc như BYD đang đóng vai trò “nhân tố mới”, góp phần làm thị trường sôi động hơn. Trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng, hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục là “làn sóng thứ hai” song hành cùng xe điện tại Việt Nam.

Có thể thấy, sau xe điện, xe hybrid đang nổi lên như một “làn sóng thứ hai” của thị trường ô tô xanh. Và với những gì đang diễn ra, làn sóng này không còn là xu hướng ngắn hạn mà đang dần trở thành một phần tất yếu của bức tranh giao thông tương lai.