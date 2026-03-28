Xe ga Honda Scoopy ra bản giới hạn mới, hút giới trẻ

Honda Scoopy vừa cập nhật phiên bản giới hạn mang tên Scoopy x Cinnamoroll tại thị trường Thái Lan. Ấn bản này mang triết lý thiết kế mềm mại, có tông màu kết hợp màu trắng – xanh đặc trưng của Cinnamoroll, toát lên nét hiện đại, thời trang.

Xe có họa tiết Soft Emblem khắp thân, chi tiết nhân vật Cinnamoroll và số sê-ri duy nhất từ 0001 đến 2000. Các chi tiết này nhấn mạnh tính độc quyền, đồng thời giữ nguyên phong cách tối giản, dễ thương và tiện dụng đặc trưng của Scoopy.

Phiên bản này đi kèm với các phụ kiện hoàn chỉnh: chìa khóa thông minh vỏ Cinnamoroll, mũ bảo hiểm phiên bản đặc biệt, khung biển số và thảm sàn họa tiết Cinnamoroll. Tất cả các chi tiết này đều được thiết kế đồng bộ với xe.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ eSP 109,51 cc, phun nhiên liệu PGM-FI, 4 thì, làm mát bằng không khí, đi kèm hệ thống truyền động V-Matic, cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành êm ái, dễ lái trong đô thị.

Kích thước nhỏ gọn (dài 1.869 mm, rộng 693 mm, cao 1.075 mm, trọng lượng 94 kg) kết hợp hệ thống treo trước ống lồng, giảm xóc sau dạng càng đơn, phanh đĩa trước CBS, và vành hợp kim với lốp không săm giúp xe linh hoạt, an toàn và phù hợp người mới lái.

Các trang bị tiện ích này gồm đèn LED toàn diện, màn hình kỹ thuật số, chìa khóa thông minh và bình xăng 4,2 lít hỗ trợ nhiên liệu E20, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi và đáng yêu. Hiện dòng xe này có giá niêm yết 59.800 baht (47,87 triệu đồng).