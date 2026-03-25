Xe ga Honda mới khiến "vua tay ga" SH350 cũng cần kiêng nể

Không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới, Forza350 2026 là phiên bản hoàn thiện về mặt thiết kế và nâng cấp trang bị. Xe vẫn giữ ADN thiết kế của mẫu tay ga cỡ lớn nhưng được tinh chỉnh để đem tới bề ngoài hiện đại hơn. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, bao gồm cụm đèn pha đôi, dải đèn định vị ban ngày (DRL), đèn xi-nhan tích hợp và đèn hậu. Xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), giúp tăng độ an toàn khi vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc.

Forza350 2026 sở hữu kính chắn gió chỉnh điện với biên độ điều chỉnh lên tới 180 mm, hỗ trợ giảm lực gió và cải thiện sự thoải mái cho người lái. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm, đi kèm đèn chiếu sáng bên trong. Ngoài ra, cổng sạc USB Type-C cũng được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử trong hành trình.

Về sức mạnh, Honda Forza350 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 329,57 cc, cấu hình 4 van, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho khả năng vận hành mượt mà, ổn định, phù hợp cả khi di chuyển trong đô thị lẫn trên các hành trình dài. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp V-Matic quen thuộc.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 2.143 mm dài, 754 mm rộng và 1.507 mm cao, với chiều dài cơ sở 1.510 mm và chiều cao yên 780 mm. Thông số này giúp đảm bảo tư thế ngồi thoải mái, hạn chế mệt mỏi khi di chuyển liên tục trong thời gian dài.

Hệ thống an toàn trên xe bao gồm phanh đĩa trước và sau, kết hợp cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Xe sử dụng bánh mâm đi kèm lốp không săm, kích thước 120/70-15 ở phía trước và 140/70-14 ở phía sau, góp phần tăng độ ổn định khi vận hành ở nhiều điều kiện khác nhau.

Tại thị trường Thái Lan, Honda Forza350 2026 được phân phối với 5 tùy chọn màu sắc, trong đó nổi bật là phiên bản Matte Boulevard mới. Mức giá đề xuất của mẫu xe này là 185.340 baht - khoảng 150 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.