Điểm danh 12 động cơ xe máy mạnh nhất của Honda

Honda là một trong những thương hiệu xe máy phổ biến nhất trên thế giới, nổi tiếng với độ bền bỉ và tin cậy cao. Chính vì vậy, việc hãng này sở hữu hàng loạt động cơ có công suất cực lớn lại càng gây ấn tượng mạnh. Trong khi nhiều nhà sản xuất khác gia tăng sức mạnh bằng cách tăng dung tích xi-lanh, sử dụng tăng áp hoặc các giải pháp tương tự, Honda thường chọn cách giải quyết bằng kỹ thuật chế tạo tinh vi. Kết quả là những khối động cơ hút khí tự nhiên (và cả một số động cơ khác) mạnh mẽ bậc nhất, nhiều trong số đó đã trở thành chuẩn mực của từng phân khúc.

Hãng xe Nhật Bản nhiều lần chứng minh khả năng tạo ra công suất ấn tượng từ những động cơ dung tích không quá lớn. Chẳng hạn, cấu trúc 4 xi-lanh thẳng hàng có thể đạt vòng tua lên đến hàng chục nghìn vòng/phút, vượt qua các đối thủ sở hữu động cơ lớn hơn và nặng hơn. Động cơ 6 xi-lanh trên mẫu Honda Gold Wing cũng là một biểu tượng được yêu thích trong nhiều thập kỷ. Dải sản phẩm của Honda rất đa dạng, từ động cơ 750 cc đến 1.800 cc, từ xe địa hình đến cruiser, gần như đáp ứng mọi nhu cầu. Dưới đây là 12 động cơ mạnh mẽ nhất mà Honda từng sản xuất.

1. Động cơ 1.084 cc hai xi-lanh song song

Động cơ hai xi-lanh là một trong những cấu hình phổ biến nhất trong thế giới xe máy và thường được chia thành hai loại chính: V-twin (hai xi-lanh chữ V) và parallel-twin (hai xi-lanh song song). Nói một cách đơn giản, động cơ V-twin có các xi-lanh đặt nghiêng tạo thành góc, trong khi động cơ parallel-twin có các xi-lanh đặt thẳng và song song với nhau. Loại thứ hai chính là cấu hình được sử dụng trên Honda CRF1100L Africa Twin - mẫu xe địa hình (adventure) nổi tiếng của Honda.

Khối động cơ này có dung tích 1.084 cc, với đường kính xi-lanh 92 mm và hành trình piston 82,5 mm. Nó sản sinh hơn 100 mã lực cùng khoảng 77 lb-ft mô-men xoắn, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ dẫn động xích. Mô-men xoắn cực đại đạt tại 6.250 vòng/phút, trong khi công suất cực đại xuất hiện ở mức 7.500 vòng/phút.

Rõ ràng, đội ngũ kỹ sư của Honda đã tính đến nhu cầu thực tế của người dùng, đặc biệt là những ai thường xuyên off-road, cần lực kéo mạnh ở dải tua trung bình. Ngoài ra, động cơ còn được làm mát bằng dung dịch, trang bị cruise control tiêu chuẩn và có tỷ số nén cao 10,5:1 - gần tương đương các mẫu sportbike.

2. Động cơ 782 cc V4

Bước tiếp theo trong danh sách là động cơ 4 xi-lanh dung tích 782 cc, mạnh hơn khoảng 5% so với động cơ trên Africa Twin. Khối động cơ này được trang bị trên Honda VFR800. Đáng chú ý, Honda là nhà sản xuất đầu tiên thương mại hóa động cơ 4 xi-lanh bố trí chữ V và động cơ trên VFR800 là "hậu duệ" trực tiếp của chương trình phát triển này.

Dòng VFR của Honda vốn được định vị là sport-touring - kết hợp giữa hiệu năng thể thao và sự thoải mái khi di chuyển đường dài. Sau gần 40 năm tồn tại kể từ thập niên 1980, dòng xe này đã chính thức bị khai tử vào năm 2022.

Trong suốt vòng đời của mình, VFR được trang bị nhiều động cơ đáng chú ý, trong đó có khối V4 782 cc này. Trên VFR800, động cơ đạt công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 55 lb-ft. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và dẫn động xích. Do được tinh chỉnh thiên về thể thao, động cơ đạt công suất cực đại ở mức rất cao - 10.250 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại xuất hiện ở 8.500 vòng/phút.

Động cơ có đường kính xi-lanh 72 mm, hành trình piston 48 mm và sử dụng 4 van mỗi xi-lanh. Đặc biệt, hệ thống van thông minh cho phép vô hiệu hóa 2 van mỗi xi-lanh khi vòng tua dưới 6.800 vòng/phút nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

3. Động cơ 748 cc V4

Động cơ tiếp theo trong danh sách được trang bị trên một trong những mẫu xe hiếm nhất từng được Honda sản xuất: Honda VFR750R RC30. Đây là phiên bản thương mại hóa từ mẫu xe đua RVF750 nổi tiếng của hãng trong thập niên 1980, nhưng vẫn hợp pháp để lưu thông trên đường phố.

Khối động cơ V4 dung tích 748 cc này thuộc cùng “gia đình” với động cơ V4 đã đề cập ở trên, đi kèm hộp số 6 cấp và truyền động xích. Động cơ có đường kính xi-lanh 70 mm, hành trình piston 49 mm và sử dụng hệ thống 4 bộ chế hòa khí Keihin 38 mm để cung cấp nhiên liệu.

Thông số vận hành của RC30 rất ấn tượng đối với thời điểm đó: công suất đạt 118 mã lực tại 11.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn 54 lb-ft tại 9.800 vòng/phút. Không chỉ mạnh mẽ, động cơ này còn sử dụng các vật liệu cao cấp trong ngành hàng không vũ trụ như duralumin, molybdenum và các loại nhựa đặc biệt cho phần vỏ khí động học.

4. Động cơ 1.833 cc 6 xi-lanh phẳng

Đây là “trái tim” của Honda Gold Wing. Với dung tích tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ, động cơ tạo ra 125 mã lực và 125 lb-ft mô-men xoắn. Xe có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp kép.

5. Động cơ 918 cc 4 xi-lanh thẳng hàng

Trang bị trên Honda CBR900RR Fireblade, động cơ này sản sinh 126–128 mã lực, giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 174 mph nhờ tối ưu khí động học và giảm trọng lượng.

6. Động cơ 999 cc V-twin

Động cơ trên Honda RC51 tạo ra 133 mã lực và 71 lb-ft mô-men xoắn. Đây là mẫu xe từng giành hai chức vô địch World Superbike, minh chứng cho hiệu năng vượt trội.

7. Động cơ 998 cc 4 xi-lanh thẳng hàng

Trang bị trên Honda CB1000R, động cơ này cho công suất 143 mã lực và mô-men xoắn 77 lb-ft, với công suất cực đại ở 10.500 vòng/phút.

8. Động cơ 1.137 cc 4 xi-lanh thẳng hàng

Lắp trên mẫu Honda CBR1100XX Super Blackbird, động cơ này từng giúp xe trở thành mô tô nhanh nhất thế giới, đạt hơn 160 mã lực và tốc độ tối đa 178,5 mph.

9. Động cơ 1.237 cc V4

Trang bị trên Honda VFR1200F, động cơ sản sinh khoảng 170 mã lực và 95 lb-ft mô-men xoắn, đồng thời là mẫu đầu tiên của Honda có tùy chọn hộp số ly hợp kép.

10. Động cơ 999 cc 4 xi-lanh (2017)

Có mặt trên Honda CBR1000RR Fireblade SP, động cơ này đạt 189 mã lực và 84 lb-ft mô-men xoắn, với vòng tua lên tới 13.000 vòng/phút.

11. Động cơ 999 cc V4 (2016)

Trang bị trên Honda RC213V-S, đây là phiên bản gần nhất với xe đua MotoGP hợp pháp đường phố. Công suất có thể vượt 210 mã lực khi dùng gói hiệu năng cao.

12. Động cơ 999 cc 4 xi-lanh (2025)

Phiên bản mới nhất trên Honda CBR1000RR-R SP đạt tới 215 mã lực, đưa mẫu xe này vào phân khúc hyperbike, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ hàng đầu thế giới.