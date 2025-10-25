Xuất hiện xe côn tay mới, sánh cạnh Exciter, giá nhỉnh 51 triệu đồng

Mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Modenas Z15GT 2025 vừa chính thức được tung ra thị trường Malaysia với mức giá 8.288 RM (khoảng 51,6 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Z15GT được xếp vào phân khúc xe côn tay thể thao 150cc, đánh dấu bước tiến mới của Modenas.

Đối thủ trực tiếp của Z15GT gồm Yamaha YZ15R, Honda RS-X Winner 150 và Suzuki Raider R150 Fi. Xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: Xám chì, Xám Nardo và Đỏ Rosso. Dòng xe này dự kiến bắt đầu có mặt tại các đại lý ủy quyền của Modenas và Kawasaki từ ngày 27/10/2025 ở Malaysia.

Modenas đặt mục tiêu bán ra 27.000 chiếc Z15GT mỗi năm tại Malaysia, đồng thời lên kế hoạch xuất khẩu sang Philippines, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia trong giai đoạn 2026–2030.

Mẫu xe này được phát triển bởi đội ngũ 31 kỹ sư, nhà thiết kế và kỹ thuật viên người Malaysia, phối hợp cùng Kawasaki Motors Corporation (KMC). Chưa rõ Z15GT có về Việt Nam hay không, nhưng nếu về thì đây rõ ràng là đối thủ mạnh của Exciter.

Được xem là mẫu xe tiên tiến nhất của Modenas tính đến nay, Z15GT 2025 trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 149,5cc, cho công suất 16,76 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,5 Nm tại 7.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và truyền động xích.

Về hệ thống phanh, Z15GT sử dụng đĩa đơn thủy lực cho cả hai bánh, kết hợp ABS kênh đơn trên phanh trước. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng truyền thống ở phía trước và giảm xóc đơn monoshock có thể điều chỉnh tải trọng ở phía sau.

Xe có trọng lượng 128 kg, bình xăng 5,7 lít, chiều cao yên 780 mm. Bộ mâm 17 inch đi kèm lốp 90/80 trước và 120/70 sau, mang lại khả năng vận hành ổn định và phong cách thể thao đặc trưng.