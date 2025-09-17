Xe côn tay 350cc ra mắt giá 50 triệu đồng có ABS 2 kênh "vượt mặt" Winner X, Exciter

Royal Enfield vừa giới thiệu phiên bản cập nhật của mẫu xe máy Meteor 350, tiếp nối thành công của dòng sản phẩm sử dụng nền tảng động cơ J series. Meteor 350, ra mắt lần đầu vào năm 2020, đã mở đầu cho một loạt các mẫu xe như Classic 350, Bullet 350, Hunter 350 và gần đây nhất là Goan Classic 350 Bobber.

Royal Enfield Meteor 350 2025 ra mắt

Phiên bản mới của Meteor 350 sẽ được phân phối với bốn phiên bản: Fireball, Stellar, Aurora và Supernova, có giá bán dao động từ 195.762 Rs đến 215.883 Rs (khoảng 50 đến 55 triệu đồng). Mặc dù thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên, nhưng Meteor 350 2025 đã được bổ sung nhiều phối màu mới hấp dẫn như Aurora Retro, Fireball Orange, Fireball Grey, Stellar Marine Blue, Stellar Matt Grey, Aurora Red, Aurora Retro Green và Supernova Black.

Meteor 350 2025 bổ sung nhiều phối màu mới hấp dẫn

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp với đèn pha và đèn báo rẽ LED. Kích thước tổng thể của xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 2.140 mm, rộng 845 mm và cao 1.140 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.400 mm. Chiều cao yên xe là 765 mm và khoảng sáng gầm đạt 170 mm.

Hệ thống chiếu sáng với đèn pha và đèn báo rẽ LED

“Trái tim” của Meteor 350 2025 là khối động cơ 349cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí/dầu, sản sinh công suất tối đa 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này được ghép nối với hộp số 5 cấp, có bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ sang số, mang lại sức mạnh vượt trội hơn một chút so với Yamaha Exciter và Honda Winner X.

“Trái tim” của Meteor 350 2025 là khối động cơ 349cc, xi-lanh đơn

Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng 41 mm ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau. Meteor 350 2025 sử dụng bộ vành hợp kim đi kèm lốp không săm, với lực phanh được cung cấp từ phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh, đảm bảo an toàn hơn cho người lái.

Xe trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh

Ngoài ra, phiên bản mới còn được trang bị cần phanh và cần côn có thể điều chỉnh, cổng sạc nhanh USB Type-C, hệ thống dẫn đường Tripper Navigation do Google cung cấp, và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt. Các phiên bản Fireball và Stellar được trang bị đèn pha LED và bộ Tripper làm tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản Aurora và Supernova cũng đã được trang bị cần côn có thể điều chỉnh.