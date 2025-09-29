Xe côn tay Honda ra mắt bản mới giá 52 triệu đồng đẹp "vượt thời gian", trang bị hiện đại

Honda vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe CB350 mang tên “CB350C Special Edition”. Với giá bán lẻ đề xuất là 201.900 Rupee (khoảng 52 triệu đồng), phiên bản này cao hơn 1.836 Rupee (khoảng 500 nghìn đồng) so với phiên bản DLX Pro của Honda CB350.

CB350C Special Edition có hai tùy chọn màu sắc: Đỏ Ánh Kim Rebel Metallic và Nâu Dune Matte. Điểm nhấn của phiên bản này là huy hiệu CB350C và nhãn dán phiên bản đặc biệt trên bình xăng. Các tùy chọn màu mới được trang trí bằng họa tiết sọc retro trên bình xăng, chắn bùn trước và sau, cùng với ốp hông. Xe còn được trang bị tay vịn mạ crôm độc quyền và yên xe có màu đen hoặc nâu, tùy thuộc vào lựa chọn màu sắc.

Những đường sọc trên phiên bản này gợi nhớ đến thiết kế của Royal Enfield Classic 350 và Bullet 350. Tuy nhiên, các tính năng khác của xe vẫn giữ nguyên như phiên bản DLX Pro trước đó. CB350C vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 348,6cc, cho công suất 21,07 mã lực và mô-men xoắn 29,5 Nm. Hệ thống khung gầm không thay đổi, với phuộc ống lồng, giảm xóc đôi phía sau và bộ vành hợp kim 19/18 inch.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn của CB350C Special Edition bao gồm bộ ly hợp chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo cơ bản, ABS hai kênh, đèn pha LED toàn phần và bảng đồng hồ bán kỹ thuật số với kết nối điện thoại thông minh và hỗ trợ giọng nói.

Với sự ra mắt của phiên bản đặc biệt này, Honda hy vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn độc đáo hơn trong phân khúc xe cổ điển với thông số kỹ thuật Nhật Bản. CB350C Special Edition hứa hẹn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích phong cách cổ điển và giá cả hợp lý.