Xe côn tay mới động cơ 299cc, nhiều trang bị hiện đại mà giá chỉ 59 triệu đồng

Sau thời gian dài chờ đợi, mẫu xe TVS Apache RTX 300 mới đã chính thức ra mắt tại Ấn Độ với mức giá khởi điểm 1,99 lakh Rupee (khoảng 59 triệu đồng). Đây là mẫu xe adventure tourer đầu tiên của thương hiệu TVS, hứa hẹn sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Royal Enfield Scram 440, KTM 250 Adventure và Yezdi Adventure.

TVS Apache RTX 300 được trang bị động cơ TVS RT-XD4 thế hệ mới, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất đua xe và sự thoải mái khi di chuyển đường dài, định nghĩa lại khái niệm xe mô tô phiêu lưu hiện đại. Động cơ DOHC xi-lanh đơn, 4 thì, có dung tích 299,1cc, sản sinh công suất tối đa 35,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh này vượt trội hơn so với các mẫu xe cùng tầm giá như Yamaha Exciter và Honda Winner R. Động cơ được kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt, cùng 4 chế độ lái: Urban, Rain, Tour và Rally.

Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng hành trình ngược ở phía trước và giảm xóc đơn với piston nổi ở phía sau. Khung thép dạng lưới mắt cáo nhẹ giúp cải thiện hiệu quả cấu trúc và khả năng phản ứng động lực học. Chiều cao yên xe thấp giúp người lái dễ dàng kiểm soát, cải thiện tỷ lệ công suất/trọng lượng và khả năng cơ động trên mọi địa hình.

TVS Apache RTX 300 có 5 tùy chọn màu sắc: Trắng Ngọc Trai, Xanh Lục Viper, Đen Ánh Kim, Xanh Kim Loại và Đồng Tarn, với thiết kế mờ và các điểm nhấn màu Đỏ Apache đặc trưng. Xe có thiết kế công thái học lấy cảm hứng từ xe đua rally, với đèn pha LED hình đôi mắt, đèn báo rẽ LED, bình xăng cơ bắp và kính chắn gió trong suốt.

Về tính năng, Apache RTX 300 được trang bị màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông tin như cảnh báo cuộc gọi, tin nhắn SMS, tốc độ, điều khiển GoPro và bản đồ. Mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như hệ thống kiểm soát lực kéo (hai chế độ), các chế độ ABS (đường trường, đô thị và trời mưa), hệ thống giám sát áp suất lốp và kiểm soát hành trình, vượt xa các đối thủ như Yamaha Exciter và Honda Winner R.